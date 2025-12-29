Eurovision 2026: Η Μπέττυ Μαγγίρα επικρατέστερη για την παρουσίαση των δύο ημιτελικών

Σύνοψη από το

  • Η Μπέττυ Μαγγίρα παραμένει στο κάδρο της Eurovision ως η επικρατέστερη για την παρουσίαση των δύο ημιτελικών. Αν τελικά δώσει τα χέρια με την ΕΡΤ, θα αναλάβει την παρουσίαση των semifinals.
  • Την Κυριακή 4 Ιανουαρίου, στο πλαίσιο ειδικής εκπομπής που θα μεταδοθεί στις 19:00 στην ΕΡΤ1, θα ανακονοθούν οι 28 φιναλίστ που θα λάβουν μέρος στο διαγωνιστικό μέρος.
  • Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΕΡΤ, οι δύο ημιτελικοί θα διεξαχθούν την Τρίτη 3 και την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, ενώ ο εθνικός τελικός το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

Media

Μπέττυ Μαγγίρα
Φωτογραφία: betty_maggira/ Instagram

Η Μπέττυ Μαγγίρα παραμένει στο κάδρο της Eurovision ως η επικρατέστερη για την παρουσίαση των δύο ημιτελικών.

Αν τελικά, όπως όλα δείχνουν, δώσει τα χέρια με την ΕΡΤ και ενταχθεί επίσημα στο project Eurovision, θα αναλάβει την παρουσίαση των semifinals, δίνοντας στη συνέχεια τη σκυτάλη του εθνικού τελικού στον Γιώργο Καπουτζίδη. Την Κυριακή 4 Ιανουαρίου, στο πλαίσιο ειδικής εκπομπής που θα μεταδοθεί στις 19:00 στην ΕΡΤ1, θα ανακοινωθούν οι 28 φιναλίστ που θα λάβουν μέρος στο διαγωνιστικό μέρος για να εξασφαλίσουν το «εισιτήριο» για τη Βιέννη.

Όπως αναφέρει η Reallife, η εβδομάδα Eurovision θα έρθει έναν μήνα αργότερα. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΕΡΤ, οι δύο ημιτελικοί θα διεξαχθούν την Τρίτη 3 και την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου και ο εθνικός τελικός το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σε έξαρση η γρίπη Α: Συναγερμός για τα παιδιά και τις ευάλωτες ομάδες

Έμφραγμα: 4 προειδοποιητικά σημάδια που μπορεί να εμφανιστούν πριν από ένα καρδιακό επεισόδιο

Καταστήματα και σούπερ μάρκετ: Πώς θα λειτουργήσουν σήμερα και αύριο – Τι ισχύει για τις τράπεζες

e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε στα ΑΤΜ έως και την Παρασκευή

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
10:04 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Την Κυριακή με τη Realnews: Δωροεπιταγή 10€

Την Κυριακή με τη Realnews: Δωροεπιταγή 10€ Δωροεπιταγή αξίας 10€ για αγορές άνω των 60€ από τ...
09:00 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Την Κυριακή με τη Realnews: Ό,τι και αν αγοράσεις, σκανάρεις και κερδίζεις!

Την Κυριακή με τη Realnews: Ό,τι και αν αγοράσεις, σκανάρεις και κερδίζεις! Με το PADU app, το...
08:54 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Οι αποφάσεις του Alpha για τον «Άγιο έρωτα»

Έπειτα από ένα πολύ δυνατό φινάλε με τη σκηνή του σεισμού, ο «Άγιος έρωτας» θα κάνει διάλειμμα...
08:00 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews:  Μια φορά και…ένας φόνος

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews:  Μια φορά και…ένας φόνος Ένα  ταξίδι στο μαγικό κόσμο του μυσ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα