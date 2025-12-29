Σάκης Ρουβάς: Το απρόοπτο με το παντελόνι του που σκίστηκε στην πίστα – Δείτε βίντεο με την αντίδρασή του

Σύνοψη από το

  • Ένα μάλλον διασκεδαστικό απρόοπτο συνέβη στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται ο Σάκης Ρουβάς.
  • Το βράδυ του Σαββάτου, ο Σάκης Ρουβάς σήκωσε τη Νατάσα Θεοδωρίδου και σκίστηκε το πίσω μέρος του παντελονιού του.
  • Ο Σάκης Ρουβάς όχι μόνο δεν έχασε την ψυχραιμία του, αλλά το διασκέδασε κάνοντας χιούμορ επί σκηνής με τη Νατάσα Θεοδωρίδου.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Ρουβάς - Θεοδωρίδου

Ένα μάλλον διασκεδαστικό απρόοπτο συνέβη στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται ο Σάκης Ρουβάς.

Το βράδυ του Σαββάτου, κάποια στιγμή ο Σάκης Ρουβάς σήκωσε την Νατάσα Θεοδωρίδου και σκίστηκε το πίσω μέρος του παντελονιού του. Οι θαμώνες ξέσπασαν σε γέλια και το κατέγραψαν σε βίντεο.

Ο Σάκης Ρουβάς όχι μόνο δεν έχασε την ψυχραιμία του, αλλά το διασκέδασε κάνοντας χιούμορ ενώ βρισκόταν στην πίστα με τη Νατάσα Θεοδωρίδου.

Δείτε το βίντεο:

@gkchristy Δες το μέχρι τελους .. Ενα παντελόνι παραπάνω !! Σακηηη!! #sakis #rouvas #viral ♬ πρωτότυπος ήχος – Christy Groutidou

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σε έξαρση η γρίπη Α: Συναγερμός για τα παιδιά και τις ευάλωτες ομάδες

Έμφραγμα: 4 προειδοποιητικά σημάδια που μπορεί να εμφανιστούν πριν από ένα καρδιακό επεισόδιο

Καταστήματα και σούπερ μάρκετ: Πώς θα λειτουργήσουν σήμερα και αύριο – Τι ισχύει για τις τράπεζες

e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε στα ΑΤΜ έως και την Παρασκευή

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
08:19 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Φωτεινή Πελούζο – Κάρλο Αντρέα Πέκορι Ντονισέτι: Χέρι – χέρι στη Στέγη

Λίγο πριν από την επίσημη πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης σειράς της ΕΡΤ «Η μεγάλη χίμαιρα», η Ε...
07:49 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Φίλιππος Τσαγκρίδης – Κάθριν Εμπειρίκος: Τίτλοι τέλους

Χωριστούς δρόμους αποφάσισαν να τραβήξουν ο Φίλιππος Τσαγκρίδης και η Κάθριν Εμπειρίκος, έπειτ...
02:57 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Φάνης Μουρατίδης: Το επικό περιστατικό με τον Μόργκαν Φρίμαν – «Του τραγουδούσα το “Happy Birthday” και βγήκε ο γιος μου με το σώβρακο»

Ένα επικό περιστατικό που βίωσε με τον Μόργκαν Φρίμαν και τον γιο του, αποκάλυψε στην εκπομπή ...
01:57 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Μαίρη Συνατσάκη: Αποκάλυψε τον λόγο που έκανε unfollow την Κατερίνα Καινούργιου – «Ό,τι πιο άβολο έχει συμβεί ποτέ στα χρονικά»

Η Μαίρη Συνατσάκη ήταν καλεσμένη στο podcast του Fipster και αποκάλυψε τον λόγο που έκανε unfo...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα