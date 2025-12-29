Σάκης Ρουβάς: Το απρόοπτο με το παντελόνι του που σκίστηκε στην πίστα – Δείτε βίντεο με την αντίδρασή του

Ένα μάλλον διασκεδαστικό απρόοπτο συνέβη στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται ο Σάκης Ρουβάς.
Το βράδυ του Σαββάτου, κάποια στιγμή ο Σάκης Ρουβάς σήκωσε την Νατάσα Θεοδωρίδου και σκίστηκε το πίσω μέρος του παντελονιού του. Οι θαμώνες ξέσπασαν σε γέλια και το κατέγραψαν σε βίντεο.
Ο Σάκης Ρουβάς όχι μόνο δεν έχασε την ψυχραιμία του, αλλά το διασκέδασε κάνοντας χιούμορ ενώ βρισκόταν στην πίστα με τη Νατάσα Θεοδωρίδου.
Δείτε το βίντεο:
@gkchristy Δες το μέχρι τελους .. Ενα παντελόνι παραπάνω !! Σακηηη!! #sakis #rouvas #viral ♬ πρωτότυπος ήχος – Christy Groutidou