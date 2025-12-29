Σάκης Ρουβάς: Το απρόοπτο με το παντελόνι του που σκίστηκε στην πίστα – Δείτε βίντεο με την αντίδρασή του

Ένα μάλλον διασκεδαστικό απρόοπτο συνέβη στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται ο Σάκης Ρουβάς.

Το βράδυ του Σαββάτου, κάποια στιγμή ο Σάκης Ρουβάς σήκωσε την Νατάσα Θεοδωρίδου και σκίστηκε το πίσω μέρος του παντελονιού του. Οι θαμώνες ξέσπασαν σε γέλια και το κατέγραψαν σε βίντεο.

Ο Σάκης Ρουβάς όχι μόνο δεν έχασε την ψυχραιμία του, αλλά το διασκέδασε κάνοντας χιούμορ ενώ βρισκόταν στην πίστα με τη Νατάσα Θεοδωρίδου.

Δείτε το βίντεο: