Γλυφάδα: Ενώπιον της Δικαιοσύνης σήμερα ο τράπερ Ivan Greko

Σύνοψη από το

  • Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο θα οδηγηθεί σήμερα (29/12) ο γνωστός τράπερ Ivan Greko, ο οποίος συνελήφθη στη Γλυφάδα με κλεμμένο όχημα.
  • Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για το πλημμέλημα της αποδοχής προϊόντων εγκλήματος. Η σύλληψη έγινε έπειτα από έλεγχο της αστυνομίας στην οδό Κύπρου.
  • Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 25χρονος είχε δηλωθεί ως κλεμμένο από το Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Στο όχημα επέβαινε και δεύτερο άτομο, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε μικροποσότητα ναρκωτικών.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Ο τράπερ Ivan Greko ανάμεσα στους δράστες

Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο θα οδηγηθεί σήμερα (29/12) γνωστός τράπερ Ivan Greko, ο οποίος συνελήφθη στη Γλυφάδα με κλεμμένο όχημα έπειτα από έλεγχο της αστυνομίας. Οι δικαστικές αρχές θα εξετάσουν την υπόθεση στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για το πλημμέλημα της αποδοχής προϊόντων εγκλήματος.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 18:00, όταν αστυνομικοί σταμάτησαν για έλεγχο τον 25χρονο στην οδό Κύπρου, στο κέντρο της Γλυφάδας. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι το αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε είχε δηλωθεί ως κλεμμένο από το Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Στο όχημα επέβαινε και δεύτερο άτομο, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε μικροποσότητα ναρκωτικών, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να περάσουν χειροπέδες και σε αυτό.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του μουσικού με τη διαδικασία του αυτοφώρου, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή και χρήση κλεμμένου οχήματος.

08:20 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

