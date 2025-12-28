Γλυφάδα: Ποινική δίωξη στον Ivan Greko για το πλημμέλημα της αποδοχής προϊόντων εγκλήματος

  • Ποινική δίωξη για το πλημμέλημα της αποδοχής προϊόντων εγκλήματος ασκήθηκε στον τράπερ Ivan Greko, ο οποίος συνελήφθη στη Γλυφάδα με κλεμμένο όχημα. Ο τράπερ παραπέμφθηκε να δικαστεί αύριο στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο.
  • Η σύλληψη του 25χρονου έγινε στην οδό Κύπρου στη Γλυφάδα, όταν αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι το Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε είχε δηλωθεί ως κλεμμένο από το Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.
  • Στο όχημα επέβαινε και δεύτερο άτομο, το οποίο συνελήφθη επίσης, καθώς στην κατοχή του βρέθηκε μικροποσότητα ναρκωτικών. Σε βάρος του μουσικού σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή και χρήση κλεμμένου οχήματος.
Ποινική δίωξη για για το πλημμέλημα της αποδοχής προϊόντων εγκλήματος ασκήθηκε στον τράπερ που συνελήφθη στη Γλυφάδα με κλεμμένο όχημα μετά από έλεγχο.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, o ο τράπερ Ivan Greko παραπέμφθηκε να δικαστεί αύριο στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο. Οι δικαστικές αρχές θα εξετάσουν την υπόθεση στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Το χρονικό της σύλληψης

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 18:00, όταν αστυνομικοί σταμάτησαν για έλεγχο τον 25χρονο στην οδό Κύπρου, στο κέντρο της Γλυφάδας. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι το Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε είχε δηλωθεί ως κλεμμένο από το Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Στο όχημα επέβαινε και δεύτερο άτομο, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε μικροποσότητα ναρκωτικών, με αποτέλεσμα να συλληφθεί και αυτό.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του μουσικού με τη διαδικασία του αυτοφώρου, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή και χρήση κλεμμένου οχήματος.

Ο γνωστός τράπερ αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα, προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

