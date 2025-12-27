Γλυφάδα: Συνελήφθη ο τράπερ Ivan Greko

  • Συνελήφθη ο τράπερ Ivan Greko, στη Γλυφάδα, μέσα σε αυτοκίνητο που είχε δηλωθεί ως κλεμμένο από το Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.
  • Ο τράπερ οδηγήθηκε στο αυτόφωρο, ενώ, παράλληλα, κατά τον έλεγχο σε άλλο επιβάτη του αυτοκινήτου εντοπίστηκε μικροποσότητα ναρκωτικών.
  • Υπενθυμίζεται ότι ο Ivan Greko είχε αποφυλακιστεί με βραχιολάκι για την υπόθεση απαγωγής ενεχυροδανειστή, παραβιάζοντας τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Ο τράπερ Ivan Greko ανάμεσα στους δράστες

Συνελήφθη ο τράπερ Ivan Greko, στη Γλυφάδα, μέσα σε αυτοκίνητο που είχε δηλωθεί ως κλεμμένο από το Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Οι αστυνομικοί τον σταμάτησαν για έλεγχο στο αυτοκίνητο, και τότε διαπίστωσαν ότι επέβαιναν σε αυτό τρία άτομα. Μεταξύ τους ήταν ο Ivan Greko, καθώς και δύο ακόμη ημεδαποί.

Ο τράπερ οδηγήθηκε στο αυτόφωρο, ενώ, παράλληλα, κατά τον έλεγχο σε άλλο επιβάτη του αυτοκινήτου εντοπίστηκε μικροποσότητα ναρκωτικών.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ivan Greko είχε αποφυλακιστεί με βραχιολάκι για την υπόθεση απαγωγής ενεχυροδανειστή. Ο ίδιος, παραβίασε τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί, καθώς είναι σε κατ’ οίκον περιορισμό από 17/07/2025 έως 16/01/2026 με την υπ’ αριθ 168/2025 Διάταξη του 25ου Ανακριτή Πρωτοδικείου Αθηνών.

 

23:15 , Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

Ράμμος για Φλώρινα: Θα τραγουδούμε ό,τι θέλουμε, σε όποια γλώσσα ή διάλεκτο θέλουμε

Με ανάρτησή του στα social media ο πρώην πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών...
22:50 , Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

Βαρδούσια: «Πιστεύω ότι πήγαν σε λάθος σημείο» λέει ο πέμπτος της παρέας ορειβατών που δεν τους ακολούθησε – Συγκλονισμένοι οι συγγενείς των θυμάτων

Είχε δουλειά στο μαγαζί και έτσι δεν πήγε μαζί τους στον Κόρακα, στα Βαρδούσια Όρη. Ο λόγος γι...
22:42 , Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

Αγρότες: Κίνηση διάσπασης από εκπροσώπους 18 μπλόκων που ανοίγουν «παράθυρο» διαλόγου με την κυβέρνηση – «Δεν έχουν δοθεί ουσιαστικές απαντήσεις» λένε στη Νίκαια

Την ώρα που οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας και των Μαλγάρων κάνουν λόγο για κλιμάκωση το...
21:33 , Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

Ουρές χιλιομέτρων στην εθνική οδό Λαμίας – Αθηνών και σε παραδρόμους – Δείτε βίντεο από drone

Ουρές χιλιομέτρων έχουν δημιουργηθεί στους παραδρόμους από τη γέφυρα του Μαρτίνου μέχρι το Κάσ...
