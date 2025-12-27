Αγρότες: Κίνηση διάσπασης από εκπροσώπους 18 μπλόκων που ανοίγουν «παράθυρο» διαλόγου με την κυβέρνηση – «Δεν έχουν δοθεί ουσιαστικές απαντήσεις» λένε στη Νίκαια

Την ώρα που οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας και των Μαλγάρων κάνουν λόγο για κλιμάκωση του αγώνα τους, οι εκπρόσωποι 18 μπλόκων που συναντήθηκαν στην Επανομή Θεσσαλονίκης φάνηκαν ανοιχτοί στον διάλογο με την κυβέρνηση, με την προϋπόθεση να είναι όλοι μαζί και να τεθούν όλα τα ζητήματα στο τραπέζι.

Επιπλέον, έκαναν άνοιγμα προς τους εκπροσώπους άλλων, μεγάλων μπλόκων, να συμπορευτούν όλοι μαζί και να προσέλθουν από κοινού στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, καθώς όπως έχει διαφανεί εδώ και μέρες στις αγροτικές κινητοποιήσεις επικρατούν δύο τάσεις. Ενδεικτική της διάστασης απόψεων είναι η δήλωση του Δημήτρη Τσιλιά από το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια, ο οποίος είπε: «Εμείς είμαστε παντού, αυτοί δεν έρχονται», αναφερόμενος στη συντονιτική επιτροπή του μπλόκου της Νίκαιας. Πρόσθεσε επίσης πως «δεν μπορούμε να μπούμε σε έναν ατέρμονο αγώνα».

Πρόκειται για 14 μπλόκα και τέσσερις αγροτικούς συλλόγους. Είναι του Αεροδρομίου, Ευζώνων (Γιαννιτσά, Παιονίας – Κιλκίς), Κερδυλλίων, Δράμας Προσοτσάνης, Μπράλου, Αιγινίου Πιερίας, Νησελίου Ημαθίας, Κρύας Βρύσης Πέλλας, Μικροθηβών, Τελωνείου Σκύδρας, Μεσημερίου Έδεσσας, Χαλκηδόνας, Αχαΐας, Φερρών και Κομοτηνής, καθώς και των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και της Ρόδου, με εξουσιοδότηση μέσω Χαλκηδόνας.

Πληροφορίες της Voria αναφέρουν πως οι αγρότες που συμμετείχαν στη σύσκεψη εμφανίστηκαν προβληματισμένοι για το μέλλον της κινητοποίησής τους.

Άλλωστε η ανακοίνωση των εκπροσώπων των 18 μπλόκων έκλεινε ως εξής: «Σε αυτό τον αγώνα δεν περισσεύει κανείς. Κάλεσμα λοιπόν και των υπολοίπων συναδέλφων για κοινή κάθοδο και συμπόρευση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Σημειώνεται πως στη σημερινή συνάντηση στην Επανομή, απουσίαζαν μεγάλα μπλόκα όπως της Νίκαιας Λάρισας, του Ε65 στην Καρδίτσα, των Μαλγάρων, του Προμαχώνα, κ.ά.

Σε δηλώσεις του ο γραμματέας της Ένωσης Αγροτικών Συλλόγων Θεσσαλονίκης, Χρήστος Τσιλιάς, τόνισε πως «το πρόγραμμα των κινητοποιήσεων συνεχίζεται κανονικά, αλλά ωρίμασε η κατάσταση για να γίνει ένας διάλογος με την κυβέρνηση».

Ωστόσο, οι αγρότες αναφέρουν ότι σε καμία περίπτωση δεν διαρρηγνύουν το κοινό μέτωπο και διευκρινίζουν ότι πρόκειται για μια πρωτοβουλία συνθηκών έναρξης διαλόγου.

Από την άλλη πλευρά, στη Νίκαια, αγρότες τονίζουν ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί ουσιαστικές απαντήσεις από την κυβέρνηση, ενώ προσθέτουν ότι ακούν διάφορα νούμερα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.

Αναφέρουν ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει από την κυβέρνηση διάθεση να καθίσει στο τραπέζι του διαλόγου, εκείνοι δεν θα πάνε σε έναν προσχηματικό διάλογο.

Περιμένουν από την κυβέρνηση να «σκύψει» πάνω από τα βασικά αιτήματα, τα οποία λένε ότι είναι 14 και όχι 27. Αναμένουν μέχρι την Πρωτοχρονιά για κάποια εξέλιξη, διαφορετικά θα σκληρύνουν τη στάση τους.

Μάλγαρα: Κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα

Παράλληλα, έκλεισε ξανά το ρεύμα εξόδου από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα στο μπλόκο στα διόδια των Μαλγάρων και οι οδηγοί σε συνεννόηση με την Τροχαία, κατευθύνονται στην παράκαμψη μέσω Χαλάστρας.

Ο δρόμος ήταν ανοιχτός στις γιορτές των Χριστουγέννων και στα δύο ρεύματα, ωστόσο από το Σάββατο και επ’ αόριστον κλείνει και πάλι ολοκληρωτικά το ρεύμα προς Αθήνα. Το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη αναμένεται να κλείσει συμβολικά τη Δευτέρα.

Την Τρίτη, ωστόσο, θα ανοίξουν και τα δύο ρεύματα για να διευκολύνουν τους εκδρομείς.

Η εικόνα σε Προμαχώνα και Χαλκίδα

Οι αγρότες του μπλόκου στον Προμαχώνα αποφάσισαν να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους. Συγκεκριμένα, κλειστά παραμένουν για τα φορτηγά και τα δύο ρεύματα στο τελωνείο του Προμαχώνα. Παραμονή και ανήμερα Πρωτοχρονιάς, η διέλευση θα είναι ελεύθερη για όλα τα οχήματα.

Ωστόσο, το μεγαλύτερο πρόβλημα παραμένει στην Βουλγαρία, καθώς οδηγοί αναφέρουν ότι η ουρά που έχει σχηματιστεί από νταλίκες είναι πάνω από 15 χιλιόμετρα.

Στην Χαλκίδα, οι αγρότες έκλεισαν την υψηλή γέφυρα έως τις 20:00. Αναφέρουν ότι οι κινητοποιήσεις τους συνεχίζονται μέχρι να υπάρξουν ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματά τους.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι απέκλεισαν εκ νέου τον κόμβο της Εγλυκάδας

Στον εκ νέου αποκλεισμό του κόμβου της Εγλυκάδας, στην μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, προχώρησαν το Σάββατο αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αχαΐας, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους, που έχουν ξεκινήσει πριν από περίπου 20 ημέρες.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι είχαν σταματήσει τον αποκλεισμό του κόμβου στις 24 Δεκεμβρίου, προκειμένου να διευκολύνουν την κίνηση των εκδρομέων της εορταστικής περιόδου.

Μετά το νέο αποκλεισμό η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται στο τοπικό οδικό δίκτυο της Πάτρας, μέσω των κόμβων Κ1 λιμάνι Πάτρας και Γλαύκου.