Φον ντερ Λάιεν για συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι: Χαιρετίζουμε όλες τις προσπάθειες που οδηγούν στον κοινό μας στόχο

Σύνοψη από το

  • Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, είχε επικοινωνία με ευρωπαίους ηγέτες ενόψει της συνάντησης του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.
  • Η φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι «χαιρετίζουμε όλες τις προσπάθειες που οδηγούν στον κοινό μας στόχο – μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη που διαφυλάσσει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας».
  • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2026 θα συνεχίσει να ασκεί πίεση στο Κρεμλίνο, να διατηρεί την υποστήριξή της προς την Ουκρανία και να εργάζεται εντατικά για την πορεία της χώρας προς την ένταξή της στην ΕΕ.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν
Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με ανάρτησή της στο Χ δήλωσε ότι είχε επικοινωνία με ευρωπαίους ηγέτες, ενόψει της συνάντησης του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως δήλωσε η φον ντερ Λάιεν, «χαιρετίζουμε όλες τις προσπάθειες που οδηγούν στον κοινό μας στόχο – μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη που διαφυλάσσει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας.

Και αυτό ενισχύει τις δυνατότητες ασφάλειας και άμυνας της χώρας, ως αναπόσπαστο μέρος της ασφάλειας της ηπείρου μας. Το 2026, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να ασκεί πίεση στο Κρεμλίνο, να διατηρεί την υποστήριξή μας προς την Ουκρανία και να εργάζεται εντατικά για να συνοδεύσει την Ουκρανία στην πορεία της προς την ένταξή της στην ΕΕ».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, αναφέρει με ανάρτηση στο «Χ»: «Μαζί με Ευρωπαίους ηγέτες, μιλήσαμε με τον Πρόεδρο Ζελένσκι προκειμένου να συντονιστούμε ενόψει της αυριανής συνάντησης με τον Πρόεδρο Τραμπ. Η υποστήριξη της ΕΕ προς την Ουκρανία δεν θα κλονιστεί. Στον πόλεμο, στην ειρήνη, στην ανοικοδόμηση». Ο Α. Κόστα υπενθυμίζει ότι οι πρόσφατες αποφάσεις της ΕΕ έχουν κάνει την Ουκρανία ισχυρότερη, μέσω της εξασφάλισης της χρηματοδότησης για τις ανάγκες της τα επόμενα δύο χρόνια, της ακινητοποίησης των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων μακροπρόθεσμα και της παράτασης των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, με περαιτέρω μέτρα σε εξέλιξη, εάν χρειαστεί.

«Μια ισχυρή και ευημερούσα Ουκρανία στην ΕΕ αποτελεί βασική εγγύηση ασφάλειας. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για μια ισχυρή και διαρκή ειρήνη για την Ουκρανία, σε στενή συνεργασία με τους Αμερικανούς εταίρους μας», καταλήγει το μήνυμα του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

 

