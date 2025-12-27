Ζελένσκι: Η επίθεση στο Κίεβο είναι η απάντηση της Ρωσίας στις ειρηνευτικές προσπάθειες μας

  • Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαρακτήρισε τη ρωσική επίθεση στο Κίεβο ως «την απάντηση της Ρωσίας στις ειρηνευτικές προσπάθειες μας», υπογραμμίζοντας ότι «ο Πούτιν δεν θέλει την ειρήνη».
  • Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, καταδίκασε τη «βαρβαρότητα» των ρωσικών επιθέσεων και τόνισε πως μια δίκαιη ειρήνη στην Ουκρανία απαιτεί «μια Ρωσία πρόθυμη να συνεργαστεί».
  • Παράλληλα, ο Καναδός πρωθυπουργός ανακοίνωσε επιπλέον οικονομική βοήθεια ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων καναδικών δολαρίων για την Ουκρανία.
Με τον πρωθυπουργό του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ συναντήθηκε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που αργότερα θα ταξιδέψει στις ΗΠΑ για το αυριανό ραντεβού του με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι η χθεσινή νύχτα ήταν δύσκολη για το Κίεβο και σημείωσε ότι η ρωσική επίθεση είναι «η απάντηση της Ρωσίας στις ειρηνευτικές προσπάθειες μας». «Αυτό δείχνει ότι ο Πούτιν δεν θέλει την ειρήνη. Εμείς θέλουμε την ειρήνη. Αυτός είναι άνθρωπος του πολέμου», τόνισε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

Από την πλευρά του ο Μαρκ Κάρνεϊ καταδίκασε τη «βαρβαρότητα» των ρωσικών επιθέσεων και τόνισε ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία απαιτεί «μια Ρωσία πρόθυμη να συνεργαστεί».

«Έχουμε τα μέσα και τη δυνατότητα για μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη στην Ουκρανία, αλλά αυτό απαιτεί μια Ρωσία πρόθυμη να συνεργαστεί», είπε σε δημοσιογράφος ο Καναδός πρωθυπουργός μιλώντας στο πλευρό του Ζελένσκι στο Χάλιφαξ.

Ο Κάρνεϊ καταδίκασε επίσης τη «βαρβαρότητα που είδαμε χθες το βράδυ» στις ρωσικές επιθέσεις κατά της ουκρανικής πρωτεύουσας.
Παράλληλα ο Καναδός πρωθυπουργός ανακοίνωσε επιπλέον οικονομική βοήθεια ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων καναδικών δολαρίων για την Ουκρανία.

