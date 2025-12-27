Πάτρα: Αγρότες και κτηνοτρόφοι απέκλεισαν εκ νέου τον κόμβο της Εγλυκάδας

Σύνοψη από το

  • Αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αχαΐας προχώρησαν απόψε Σάββατο σε εκ νέου αποκλεισμό του κόμβου της Εγλυκάδας, στην μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας.
  • Οι κινητοποιήσεις τους έχουν ξεκινήσει πριν από περίπου 20 ημέρες, ενώ είχαν σταματήσει τον αποκλεισμό στις 24 Δεκεμβρίου προκειμένου να διευκολύνουν την κίνηση των εκδρομέων της εορταστικής περιόδου.
  • Μετά το νέο αποκλεισμό, η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται στο τοπικό οδικό δίκτυο της Πάτρας, μέσω των κόμβων Κ1 λιμάνι Πάτρας και Γλαύκου.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Αγρότες, διόδια

Στον εκ νέου αποκλεισμό του κόμβου της Εγλυκάδας, στην μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, προχώρησαν απόψε Σάββατο αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αχαΐας, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους, που έχουν ξεκινήσει πριν από περίπου 20 ημέρες.

Φλώρινα: Αγρότες της περιοχής έριξαν κοπριά έξω από το γραφείο του βουλευτή της ΝΔ Σταύρου Παπασωτηρίου – ΒΙΝΤΕΟ

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι είχαν σταματήσει τον αποκλεισμό του κόμβου στις 24 Δεκεμβρίου, προκειμένου να διευκολύνουν την κίνηση των εκδρομέων της εορταστικής περιόδου.

Μετά το νέο αποκλεισμό η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται στο τοπικό οδικό δίκτυο της Πάτρας, μέσω των κόμβων Κ1 λιμάνι Πάτρας και Γλαύκου.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ένας στους τέσσερις άνδρες είναι εθισμένος στο πορνό και δηλώνει ότι δεν μπορεί να σταματήσει – Τι προκαλεί αυτό στις σχέσε...

Γιατί το πρόσωπο δείχνει κουρασμένο τα Χριστούγεννα – 6 συμβουλές για νεανικό και σφριγηλό δέρμα

Συντάξεις: «Παράθυρο» για αυξήσεις στις επικουρικές – Πού θα κυμανθούν

UBS: Πώς μπορούν να επηρεάσουν τον πληθωρισμό οι «έξυπνοι μετρητές» ρεύματος

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
21:33 , Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

Ουρές χιλιομέτρων στην εθνική οδό Λαμίας – Αθηνών και σε παραδρόμους – Δείτε βίντεο από drone

Ουρές χιλιομέτρων έχουν δημιουργηθεί στους παραδρόμους από τη γέφυρα του Μαρτίνου μέχρι το Κάσ...
21:17 , Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

Τροχαίο στην Πατρών-Πύργου: Κατέληξε και ο 30χρονος που είχε τραυματιστεί – Η οικογένειά του δώρισε τα όργανά του

Βαρύ είναι το πένθος στο οποίο έχει βυθιστεί η κοινωνία του Λάππα Αχαΐας, καθώς και ο 30χρονος...
20:32 , Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

Τι οδήγησε στην τραγωδία στα Βαρδούσια: «Φαίνεται πως οι τέσσερις ορειβάτες αποπροσανατολίστηκαν» – Το έντονο ανάγλυφο της περιοχής

Σήμερα (27/12) το απόγευμα γράφτηκε ο επίλογος της τραγωδίας στα Βαρδούσια της Φωκίδας, αφού μ...
20:16 , Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

Μάτι: Βανδάλισαν το μνημείο της «καιόμενης σφαίρας» για τα θύματα της φονικής πυρκαγιάς

Άγνωστοι βανδάλισαν και έκλεψαν τον μηχανισμό που διατηρεί σε λειτουργία το μνημείο που έχει σ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα