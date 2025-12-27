Φλώρινα: Αγρότες της περιοχής έριξαν κοπριά έξω από το γραφείο του βουλευτή της ΝΔ Σταύρου Παπασωτηρίου – ΒΙΝΤΕΟ

κοινωνία

Φλώρινα: Αγρότες της περιοχής έριξαν κοπριά έξω από το γραφείο του βουλευτή της ΝΔ Σταύρου Παπασωτηρίου – ΒΙΝΤΕΟ

Συμβολική διαμαρτυρία πραγματοποίησαν το μεσημέρι του Σαββάτου 27 Δεκεμβρίου αγρότες, έξω από το γραφείο του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Σταύρου Παπασωτηρίου, στην Φλώρινα, προχωρώντας στην απόθεση κοπριάς στην είσοδο του γραφείου του.

Η ενέργεια αυτή αποτελεί αντίδραση στην αναφορά που έκανε ο βουλευτής κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Υπουργού Υγείας στο Αμύνταιο, στο πλαίσιο των εγκαινίων του ανακαινισμένου Κέντρου Υγείας, όπως μεταδίδει το kozan.gr. Όταν ο Υπουργός ρωτήθηκε για τα άτομα που τον περίμεναν στον χώρο για να διαμαρτυρηθούν, ο κ. Παπασωτηρίου τους χαρακτήρισε «κομμουνιστές», ενώ επρόκειτο για αγρότες της περιοχής, σύμφωνα με το ίδιο μέσο ενημέρωσης.

Οι αγρότες κάνουν λόγο ότι η κινητοποίησή τους στον Υπουργό Υγείας είχε καθαρά αγροτικό και κοινωνικό χαρακτήρα, χωρίς κομματικές σκοπιμότητες. Η σημερινή τους ενέργεια, όπως αναφέρουν, είχε συμβολικό χαρακτήρα και στόχο να εκφράσει την έντονη δυσαρέσκειά τους.

Δείτε βίντεο απο την «ΗΧΩ Φλώρινας»:

