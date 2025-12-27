Ρέθυμνο: Χειροπέδες σε υπεύθυνη καταστήματος που επέτρεψε σε 4 ανήλικους να καταναλώσουν αλκοόλ 

Συνελήφθη νυχτερινές ώρες χθες από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης, 24χρονη ημεδαπή και σχηματίσθηκε δικογραφία σε 51χρονο ημεδαπό κατηγορούμενοι για παράβαση νομοθεσίας προστασίας ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο των δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνης για την πρόληψη και καταστολή του φαινομένου της κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικους, χθες αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας πραγματοποίησαν έλεγχο σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στο Ρέθυμνο.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι, είχε επιτραπεί η προσφορά αλκοολούχων ποτών σε τέσσερεις ανήλικους και συνελήφθη ημεδαπή, προσωρινά υπεύθυνη του καταστήματος ενώ σχηματίσθηκε δικογραφία στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.