Ρέθυμνο: Χειροπέδες σε υπεύθυνη καταστήματος που επέτρεψε σε 4 ανήλικους να καταναλώσουν αλκοόλ 

Σύνοψη από το

  • Συνελήφθη νυχτερινές ώρες χθες από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης, 24χρονη ημεδαπή. Σχηματίσθηκε επίσης δικογραφία σε 51χρονο ημεδαπό, κατηγορούμενοι για παράβαση νομοθεσίας προστασίας ανηλίκων από αλκοόλ.
  • Κατά τη διάρκεια του ελέγχου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Ρέθυμνο, διαπιστώθηκε ότι είχε επιτραπεί η προσφορά αλκοολούχων ποτών σε τέσσερις ανήλικους.
  • Η σύλληψη της προσωρινά υπεύθυνης του καταστήματος και η δικογραφία στον ιδιοκτήτη έγιναν στο πλαίσιο δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνης για την πρόληψη και καταστολή της κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικους. Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό, ΕΛΑΣ, αστυνομία

Συνελήφθη νυχτερινές ώρες χθες από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης, 24χρονη ημεδαπή και σχηματίσθηκε δικογραφία σε 51χρονο ημεδαπό κατηγορούμενοι για παράβαση νομοθεσίας προστασίας ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο των δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνης για την πρόληψη και καταστολή του φαινομένου της κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικους, χθες αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας πραγματοποίησαν έλεγχο σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στο Ρέθυμνο.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι, είχε επιτραπεί η προσφορά αλκοολούχων ποτών σε τέσσερεις ανήλικους και συνελήφθη ημεδαπή, προσωρινά υπεύθυνη του καταστήματος ενώ σχηματίσθηκε δικογραφία στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Νέα μελέτη ανατρέπει ό,τι ξέραμε για την κρέμα γάλακτος και τα λιπαρά τυριά – Μπορεί να προστατεύσουν από την άνοια

Κοινό φάρμακο για τον διαβήτη συνδέεται με «εξαιρετική μακροζωία» στις γυναίκες

Yπουργείο Ανάπτυξης: Έρχεται Ομάδα εργασίας για την εφαρμογή του Net Zero Industry Act – Τι είναι και πώς θα λειτουργεί

Βουλγαρία: Στο ευρώ από την Πρωτοχρονιά η χώρα – Τι σημαίνει αυτό για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις τράπεζες

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
15:25 , Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

Τροχαίο με εκτροπή νταλίκας στην παλαιά εθνική Βόλου – Λάρισας – «Ο δρόμος είναι δεν είναι ασφαλής» καταγγέλλει αναγνώστης στο enikos.gr – ΦΩΤΟ

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην παλαιά εθνική οδό Λάρισας – Βόλου, στο ύψος του Πλατύκαμπου Λά...
15:09 , Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

Φλώρινα: Αγρότες της περιοχής έριξαν κοπριά έξω από το γραφείο του βουλευτή της ΝΔ Σταύρου Παπασωτηρίου – ΒΙΝΤΕΟ

Συμβολική διαμαρτυρία πραγματοποίησαν το μεσημέρι του Σαββάτου 27 Δεκεμβρίου αγρότες, έξω από ...
14:45 , Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Εργατικό ατύχημα για 67χρονο σε κρεοπωλείο στην Καλαμαριά 

Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στην περιοχή της Καλαμαριάς στη Θεσσαλ...
14:30 , Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Ποιοι δρόμοι έχουν κλείσει, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – Την νέα χρονιά η πανελλαδική σύσκεψη 

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες, με τους ίδιους να έχουν προχωρήσει σήμερα Σάββ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα