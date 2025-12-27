Αλέξανδρος Τσουβέλας: Η απάντηση μετά την ανάρτηση με τον «influencer Χριστό»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Αλέξανδρος Τσουβέλας
Φωτογραφία: Facebook/Αλέξανδρος Τσουβέλας

Την ημέρα των Χριστουγέννων ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έκανε μία ανάρτηση στο προφίλ του στο Facebook, με την οποία ένας μέρος του κόσμου δυσαρεστήθηκε, με αποτέλεσμα να του κάνουν αναφορές και το post του να κατέβει. Ο επιτυχημένος κωμικός με μία νέα δημοσίευσή του στον λογαριασμό του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, έδωσε τη δική του απάντηση, και εξήγησε το τι εννοούσε.

Υπενθυμίζεται ότι στην αρχική του ανάρτηση, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας είχε γράψει: «Ο μεγαλύτερος influencer ήταν ο Χριστός που γεννήθηκε σαν σήμερα… Χάραξε τον χρόνο (προ Χριστού και μετά) και είχε μόλις 12 followers… Δίδαξε μόνο αγάπη. Εύχομαι να την βρείτε… Καλά Χριστούγεννα σε όλους».

Στο νέο post που πραγματοποίησε ο γνωστός κωμικός ηθοποιός, ανέφερε ότι: «Καλησπέρα και στους υβριστές… Η ανάρτηση αφορά το πόσο έχει επηρεάσει κατ’ εμέ ο Χριστός (influence σημαίνει επηρεάζω) τον πλανήτη καθώς χάραξε τον Χρόνο… Με μόνο 12 followers (Αυτό αφορά την ματαιοδοξία των ανθρώπων στη νέα εποχή και φανερώνει την ταπεινότητα του Χριστού). Αντί για Καγιέν είχε ένα γαϊδουράκι και δίδαξε μόνο αγάπη… Εύχομαι να τη βρείτε και εσείς…

Οκ να δεχτώ πως δεν αρέσω σε όλους αλλά όχι να διαστρεβλώνετε και αυτά που διαβάζετε γιατί έχετε μάθει απλά να μισείτε και να κυνηγάτε φαντάσματα… Παρακαλώ κανάλια που ήδη επικοινώνησαν μαζί μου και σάιτ που απλά βάζουν έναν τίτλο για να με βρίσουν από κάτω, πως αυτή θα είναι και η μόνη μου απάντηση για το “σπουδαίο” θέμα (γελάω).

Ἐγώ όμως σας λέγω, ἀγαπᾶτε τούς ἐχθρούς ὑμῶν, εὐλογεῖτε τούς καταρρωμένους ὑμᾶς, εὐεργετεῖτε τούς μισοῦντας ὑμᾶς, προσεύχεσθε ὑπέρ τῶν ἐπηρεαζόντων ὑμᾶς κα διωκόντων ὑμᾶς».

