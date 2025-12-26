Αλέξανδρος Τσουβέλας: Του έκαναν αναφορές στο Facebook και κατέβηκε η ανάρτησή του για τον Χριστό – «Να σας χαίρεται η μαμά σας»

Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Αλέξανδρος Τσουβέλας
Φωτογραφία: Instagram/alexandros_tsouvelas

Κατέβηκε από το Facebook η ανάρτηση που είχε κάνει ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, ο οποίος θέλησε να ευχηθεί για τα Χριστούγεννα με έναν διαφορετικό τρόπο και στο μήνυμά του χαρακτήρισε τον Ιησού Χριστό ως τον «μεγαλύτερο influencer» που υπήρξε ποτέ. Ωστόσο, η ανάρτηση αυτή προκάλεσε την οργή κάποιων χρηστών, που προφανώς έκαναν αναφορά και η ανάρτηση του stand-up comedian ξαφνικά «εξαφανίστηκε».

Ο επιτυχημένος κωμικός έχει γράψει στην ανάρτησή του: «Ο μεγαλύτερος influencer ήταν ο Χριστός που γεννήθηκε σαν σήμερα… Χάραξε τον χρόνο (προ Χριστού και μετά) και είχε μόλις 12 followers… Δίδαξε μόνο αγάπη. Εύχομαι να την βρείτε… Καλά Χριστούγεννα σε όλους».

Λίγες ώρες μετά, κι αφού κατέβηκε το post, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας επανήλθε με νέα ανάρτηση, απαντώντας σε όσους προσβλήθηκαν,. «Σε ποστ που μιλάμε για να αγαπάτε αλλήλους κάνατε κάποιοι αναφορά… Ευχαριστώ και να σας χαίρεται η μαμά σας» έγραψε εμφανώς ενοχλημένος.

 

 

17:28 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

