Αποχώρησε από τηλεοπτικό πάνελ ο Γιαννούλης: Ο καβγάς με την Βούλτεψη – «Αυτό δεν είναι διάλογος, είναι προπαγάνδα»

Ανέβηκαν οι τόνοι στον αέρα του Action 24 ανάμεσα στην Σοφία Βούλτεψη και τον Χρήστο Γιαννούλη, με αποτέλεσμα ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ να αποχωρήσει από το πάνελ.

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε όταν ο κ. Γιαννούλης άσκησε κριτική για τις τετραήμερες χειμερινές διακοπές του πρωθυπουργού, εν μέσω αγροτικών κινητοποιήσεων. Τότε, η Σοφία Βούλτεψη τον διέκοψε, σημειώνοντας ότι και ο Αλέξης Τσίπρας είχε πραγματοποιήσει διακοπές κατά τη διάρκεια καταστροφικών πυρκαγιών.

«Να βρεις επιχειρήματα πολιτικά, όχι ποιος πάει διακοπές, γιατί αν αρχίσω τις διακοπές του Τσίπρα με το κότερο μετά το Μάτι δεν θα τελειώσω…» είπε η βουλευτής της ΝΔ. «Στην επόμενη διακοπή εγώ δεν θα συμμετέχω στη συζήτηση» απάντησε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. «Θα σε διακόψουν τα κάλαντα» σχολίασε η κ. Βούλτεψη.

«Δεν είναι διάλογος να μην μπορείς να μιλήσεις, είναι προπαγάνδα», είπε ο κ. Γιαννούλης, όταν οι δημοσιογράφοι είπαν πως πρόκειται για ζωηρό διάλογο.

Παρά την επισήμανσή του, οι παρεμβάσεις της βουλευτού της ΝΔ συνεχίστηκαν, οπότε λίγο αργότερα ο κ. Γιαννούλης αποχώρησε πράγματι από τη συζήτηση και διέκοψε τη σύνδεση.

«Παιδιά, γεια σας» ανέφερε, με τη Σοφία Βούλτεψη να του απαντά: «Γεια σου, Χρήστο». «Δεν μπορώ μην με φωνάζετε» είπε προς τους δημοσιογράφους.