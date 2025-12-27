Μιχάλης Λεβεντογιάννης: «Μου είχαν στείλει μία γλάστρα και κατάλαβα ότι είχε μέσα κοριό – Ήταν η μόνη φορά που φρίκαρα πολύ άσχημα»

Τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη υποδέχτηκε το πρωί του Σαββάτου (27/12) η Σίσσυ Χρηστίδου. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στο «Χαμογέλα και πάλι!», ο επιτυχημένος καλλιτέχνης αναφέρθηκε σε μία τρομακτική εμπειρία που είχε ζήσει στο παρελθόν, και για την οποία κινήθηκε νομικά.

Συγκεκριμένα, εξομολογήθηκε ότι θαυμαστής του είχε στείλει γλάστρα στην οποία είχε κρύψει κοριό. Ευτυχώς, ο ηθοποιός το ανακάλυψε γρήγορα κάλεσε την αστυνομία και στη συνέχεια απευθύνθηκε στη δικαιοσύνη.

Σε ερώτηση για το αν έχει ζήσει κάτι ακραίο από θαυμάστριες, ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης απάντησε: «Ναι. Αυτό το θυμάμαι, γιατί είμαστε στα δικαστήρια. Ήταν κάτι όντως πολύ ακραίο. Μου είχαν στείλει κάποια στιγμή μία γλάστρα, που ευτυχώς μέσα σε μισή ώρα κατάλαβα ότι είχε μέσα κοριό».

«Πιστεύω ότι όταν θαυμάζεις κάποιον, δεν φτάνεις σε αυτό το σημείο. Πιστεύω ότι παίζουν άλλα…», πρόσθεσε.

Επιπλέον, ο ηθοποιός εξήγησε ότι: «Ήμουν με τον κολλητό μου και δύο φίλους μου σπίτι. Επειδή τότε μετακόμιζα είχα νοικιάσει αλλού, γιατί έβαφα το σπίτι, και όταν με πήραν από το ανθοπωλείο γυρνούσα από ένα γύρισμα και έδωσα τη διεύθυνση του καταλύματος που έμενα.

Ήρθε η γλάστρα και το βρήκε ο γάτος, γιατί τα γατιά ακούν συχνότητες άλλες. Νόμιζα ότι είναι χώμα στην αρχή και πήγα να το βάλω μέσα. Κατάλαβα τι είναι, φώναξα την αστυνομία και μίλησα με τη δικηγόρο μου. Μου είπαν ότι το μικρόφωνο είχε εμβέλεια 100-150 μέτρα. Ήταν η μόνη φορά που φρίκαρα πολύ άσχημα!».

«Φυσικά και έμαθα ποιος κρυβόταν πίσω από αυτό. Είχε έρθει στο θέατρο δύο φορές, με προσέγγισε με επαγγελματική… Και είναι και στέλεχος σε εταιρεία γνωστή. Το κίνητρο δεν με νοιάζει σε αυτή την περίπτωση», κατέληξε ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης.