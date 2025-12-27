Ζελένσκι: Καθ΄ οδόν προς τις ΗΠΑ για τη συνάντηση με τον Τραμπ – Ελπίζει να βρεθεί συμβιβασμός για ένα νέο ειρηνευτικό πλαίσιο

  • Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα έχει συνομιλίες με ευρωπαίους συμμάχους κατά τη διάρκεια μιας στάσης στον Καναδά, όπως ανακοινώθηκε.
  • Ο Ζελένσκι δήλωσε: «Αυτή τη στιγμή πετάμε για τη Φλόριντα, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καθ’ οδόν, θα κάνουμε μια στάση στον Καναδά».
  • Εκεί, «Θα έχω μια συνάντηση με τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ. Μαζί, σχεδιάζουμε να πραγματοποιήσουμε διαδικτυακές συνομιλίες με ευρωπαίους ηγέτες», πρόσθεσε ο Ζελένσκι, πριν την προγραμματισμένη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ την Κυριακή στις ΗΠΑ.
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι βρίσκεται καθ’ οδόν προς τις ΗΠΑ για συνομιλίες με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα και εξέφρασε την ελπίδα να βρεθεί συμβιβασμός για ένα ειρηνευτικό πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου που έχει κηρύξει στη χώρα του η Ρωσία.

Σε ηχητικά μηνύματα που έστειλε στους δημοσιογράφους, ο Ζελένσκι είπε ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας που προσφέρει η Ουάσινγκτον είναι το κλειδί για τη διασφάλιση της ειρήνης και ότι το εύρος αυτών των εγγυήσεων εξαρτάται από το τι είναι πρόθυμος να προσφέρει ο Τραμπ.

Επίσης, ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ότι θα έχει συνομιλίες με ευρωπαίους συμμάχους κατά τη διάρκεια μιας στάσης στον Καναδά. «Αυτή τη στιγμή πετάμε για τη Φλόριντα, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καθ’ οδόν, θα κάνουμε μια στάση στον Καναδά. Θα έχω μια συνάντηση με τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ. Μαζί, σχεδιάζουμε να πραγματοποιήσουμε διαδικτυακές συνομιλίες με ευρωπαίους ηγέτες», δήλωσε ο Ζελένσκι.

 

 

 

