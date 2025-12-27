Βούλτεψη: Όσο και αν ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να μας κάνει να ξεχάσουμε τα πεπραγμένα του, η αλήθεια θα τον κυνηγά

«Όσο και αν ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να μας κάνει να ξεχάσουμε τα πεπραγμένα του, η αλήθεια θα τον κυνηγά, όπως και οι αμαρτίες του» αναφέρει η βουλευτής της ΝΔ Σοφία Βούλτεψη, σε απάντησή της προς τον ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με τη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Mercosur και σημειώνει:

«Η μοναδική αλήθεια για την Mercosur είναι η ακόλουθη:

Η ΕΕ και η Mercosur είχαν καταλήξει σε συμφωνία για μια ευρεία συνθήκη ελεύθερου εμπορίου στις 28 Ιουνίου 2019, δηλαδή επί πρωθυπουργίας Τσίπρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις 2 Ιουλίου 2019, πέντε μέρες πριν από τις εκλογές δηλαδή, οι πανηγυρισμοί για την συμφωνία έφθασαν στο ζενίθ. Και ακόμη χαρακτηριστικότερο ότι λίγο μετά, τον Αύγουστο του 2019, όταν οι εκλογές για τον ΣΥΡΙΖΑ είχαν πια χαθεί, ο Τσίπρας καλούσε τον Μητσοτάκη να καταγγείλει την συμφωνία που ο ίδιος είχε διαπραγματευτεί, ως πρωθυπουργός και μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Το σενάριο ”ΣΥΡΙΖΑ και Mercosur” έχει ως εξής:

Τον Οκτώβριο του 2014, επί Σαμαρά, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ταχθεί κατά της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου ΗΠΑ-ΕΕ, λέγοντας τα γνωστά αντικαπιταλιστικά για την ”αύξηση της κερδοφορίας των πολυεθνικών ΕΕ και ΗΠΑ σε βάρος του βιοτικού επιπέδου των λαών τους”. Υποστήριζε μάλιστα ότι η συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ εντασσόταν ”στο πλαίσιο ενός εντεινόμενου οικονομικού ανταγωνισμού με τις αναδυόμενες δυνάμεις των BRICS, καθώς και των υπολοίπων εμπορικών και οικονομικών ολοκληρώσεων που αναπτύσσονται όπως η Mercosur και η Ευρασιατική Οικονομική Ένωση”.

Επομένως, την Mercosur την ήθελαν – άλλωστε τότε συμμετείχε και η Βενεζουέλα του αγαπημένου τους Μαδούρο!

Όταν, το 2015, ο ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε στην κυβέρνηση λάμβανε μέρος στις διαπραγματεύσεις κανονικά.

Στις 2 Ιουλίου 2019 (πέντε μέρες πριν από τις εκλογές) ο τότε υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σταύρος Αραχωβίτης, πανηγύριζε διότι στο τελικό κείμενο της διεθνούς εμπορικής συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Mercosur, περιλαμβανόταν η πλήρης προστασία της ονομασίας ”φέτα”, καθώς και άλλων είκοσι γεωγραφικών ενδείξεων της χώρας μας, όπως το ούζο, το τσίπουρο, τα κρασιά, τα ελαιόλαδα, η μαστίχα Χίου, ο κρόκος Κοζάνης, η ελιά Καλαμάτας, η κονσερβόλιας Αμφίσσης, η κεφαλογραβιέρα, το μανούρι, η κορινθιακή σταφίδα Βοστίτσας!

Μιλούσε για ”αίσιο και ελπιδοφόρο τέλος για τον αγροδιατροφικό τομέα της χώρας μας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης”, καθώς ”ο τομέας των αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ θα επωφεληθεί από τη μείωση των υφιστάμενων υψηλών δασμών που επιβάλλει η MERCOSUR στα εξαγωγικά προϊόντα της ΕΕ, και συγκεκριμένα στις σοκολάτες και τα είδη ζαχαροπλαστικής (20%), τους οίνους (27%), τα οινοπνευματώδη ποτά (20-35%) και τα αναψυκτικά (20 έως 35%)”.

Και κατέληγε: ”Η συμφωνία θα απελευθερώσει σε μεγάλο βαθμό το εμπόριο αγαθών. Όσον αφορά ιδιαίτερα στα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα, οι δασμοί θα εξαλειφθούν σταδιακά στο 93% των δασμολογικών κλάσεων που αφορούν τις εξαγωγές γεωργικών προϊόντων διατροφής στην ΕΕ. Οι γραμμές αυτές αντιστοιχούν στο 95% της αξίας των εξαγωγών των γεωργικών προϊόντων της ΕΕ. Η ΕΕ αντίστοιχα θα ελευθερώσει το 82% των γεωργικών εισαγωγών, ενώ οι υπόλοιπες εισαγωγές θα υπόκεινται σε μερικές δεσμεύσεις ελευθέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των δασμολογικών ποσοστώσεων για πιο ευαίσθητα προϊόντα με πολύ μικρό αριθμό προϊόντων που αποκλείονται συνολικά”.

Πριν καλά καλά προλάβουν να πανηγυρίσουν, έχασαν τις εκλογές. Και ξαφνικά, τον Αύγουστο του 2019 ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας άρχισαν να καλούν τον Μητσοτάκη να καταγγείλει τη συμφωνία ΕΕ – Mercosur.

Σε σημερινή ανακοίνωσή του εναντίον μου, ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι η συμφωνία ”θα πλήξει το αγροτικό δυναμικό ολόκληρης της Ευρώπης αλλά και θα θέσει σε κίνδυνο και το περιβάλλον αλλά και την ασφάλεια των τροφίμων”.

Η συμφωνία που οι ίδιοι διαπραγματεύτηκαν και υπέγραψαν, εντάξει;

Οπότε σήμερα, στο Action24, ο ΣΥΡΙΖΑ, δια του κ. Γιαννούλη, δεν άντεξε την αλήθεια και το έβαλε στα πόδια. Τίποτε δεν είναι τυχαίο…»