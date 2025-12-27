Ουρές χιλιομέτρων στην εθνική οδό Λαμίας – Αθηνών και σε παραδρόμους – Δείτε βίντεο από drone

  • Ουρές χιλιομέτρων έχουν δημιουργηθεί στους παραδρόμους από τη γέφυρα του Μαρτίνου μέχρι το Κάστρο Βοιωτίας, το βράδυ του Σαββάτου (27/12), κατά την επιστροφή των εκδρομέων των Χριστουγέννων.
  • Ουρές χιλιομέτρων σημειώνονται και στην εθνική οδό Λαμίας – Αθηνών από το ύψος της Μαλεσίνας μέχρι τη γέφυρα του Μαρτίνου που ξεκινάει η εκτροπή της κυκλοφορίας.
  • Βίντεο από drone του LamiaReport δείχνουν τους οδηγούς «κολλημένους» κυρίως στους παραδρόμους από τη γέφυρα του Μαρτίνου μέχρι το Κάστρο Βοιωτίας.
Ουρές χιλιομέτρων έχουν δημιουργηθεί στους παραδρόμους από τη γέφυρα του Μαρτίνου μέχρι το Κάστρο Βοιωτίας, το βράδυ του Σαββάτου (27/12), κατά την επιστροφή των εκδρομέων των Χριστουγέννων.

Όπως μπορείτε να δείτε στο βίντεο του LamiaReport οι οδηγοί είναι «κολλημένοι» κυρίως στους παραδρόμους από τη γέφυρα του Μαρτίνου μέχρι το Κάστρο Βοιωτίας. Ουρές χιλιομέτρων σημειώνονται και στην εθνική οδό Λαμίας – Αθηνών από το ύψος της Μαλεσίνας μέχρι τη γέφυρα του Μαρτίνου που ξεκινάει η εκτροπή της κυκλοφορίας.

Δείτε εντυπωσιακά πλάνα του Γιώργου Καβάλλα:

 

