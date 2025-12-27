Ουρές χιλιομέτρων στην εθνική οδό Λαμίας – Αθηνών και σε παραδρόμους – Δείτε βίντεο από drone

Ουρές χιλιομέτρων έχουν δημιουργηθεί στους παραδρόμους από τη γέφυρα του Μαρτίνου μέχρι το Κάστρο Βοιωτίας, το βράδυ του Σαββάτου (27/12), κατά την επιστροφή των εκδρομέων των Χριστουγέννων.

Όπως μπορείτε να δείτε στο βίντεο του LamiaReport οι οδηγοί είναι «κολλημένοι» κυρίως στους παραδρόμους από τη γέφυρα του Μαρτίνου μέχρι το Κάστρο Βοιωτίας. Ουρές χιλιομέτρων σημειώνονται και στην εθνική οδό Λαμίας – Αθηνών από το ύψος της Μαλεσίνας μέχρι τη γέφυρα του Μαρτίνου που ξεκινάει η εκτροπή της κυκλοφορίας.

