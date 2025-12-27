Θρίλερ στις Σέρρες: Άφαντος ο 45χρονος πυροσβέστης που αγνοείται – Άκαρπες οι έρευνες

Σύνοψη από το

  • Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται το θρίλερ με τον 45χρονο διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Άνω Ποροΐων, τα ίχνη του οποίου αγνοούνται από τις 23 Δεκεμβρίου.
  • Βούλγαροι κυνηγοί εντόπισαν ένα αυτοκίνητο ίδιου χρώματος και χαρακτηριστικών με εκείνο του αγνοούμενου πυροσβέστη, αλλά μετά από έλεγχο διαπιστώθηκε ότι δεν του ανήκει.
  • Οι έρευνες για τον εντοπισμό του 45χρονου συνεχίζονται εντατικά χωρίς νεότερα ευρήματα, με τη συνδρομή πολλών δυνάμεων και drones.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Σέρρες, εξαφάνιση, διοικητής

Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται το θρίλερ με τον 45χρονο διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Άνω Ποροΐων, τα ίχνη του οποίου αγνοούνται από τις 23 Δεκεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι αργά το βράδυ της Παρασκευής (26/12) Βούλγαροι κυνηγοί εντόπισαν σε υψόμετρο περίπου 1.600 μέτρων, κοντά στο φυλάκιο Παπαδοπούλα, ένα αυτοκίνητο ίδιου χρώματος και χαρακτηριστικών με εκείνο του αγνοούμενου πυροσβέστη.

Ωστόσο, μετά από έλεγχο κλιμακίου της Πυροσβεστικής, διαπιστώθηκε ότι το όχημα δεν ανήκει στον 45χρονο.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του 45χρονου συνεχίζονται εντατικά χωρίς νεότερα ευρήματα. Στην επιχείρηση συμμετέχουν πυροσβέστες, δυνάμεις της ΕΜΑΚ, αστυνομικοί, εθελοντικές ομάδες και φορείς της περιοχής, με τη συνδρομή drones, «χτενίζοντας» την ευρύτερη ορεινή περιοχή.

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ένας στους τέσσερις άνδρες είναι εθισμένος στο πορνό και δηλώνει ότι δεν μπορεί να σταματήσει – Τι προκαλεί αυτό στις σχέσε...

Γιατί το πρόσωπο δείχνει κουρασμένο τα Χριστούγεννα – 6 συμβουλές για νεανικό και σφριγηλό δέρμα

Νέα μελέτη αποκαλύπτει πως οι ΑΠΕ εξοικονομούν ποσό ίσο με τη δαπάνη για υγειονομική περίθαλψη

Γιατί οι συντάξεις Δημοσίου είναι διπλάσιες του ιδιωτικού τομέα – Έως και 715 ευρώ η διαφορά στα μέσα ποσά

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
23:15 , Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

Ράμμος για Φλώρινα: Θα τραγουδούμε ό,τι θέλουμε, σε όποια γλώσσα ή διάλεκτο θέλουμε

Με ανάρτησή του στα social media ο πρώην πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών...
22:52 , Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

Γλυφάδα: Συνελήφθη ο τράπερ Ivan Greko

Συνελήφθη ο τράπερ Ivan Greko, στη Γλυφάδα, μέσα σε αυτοκίνητο που είχε δηλωθεί ως κλεμμένο απ...
22:50 , Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

Βαρδούσια: «Πιστεύω ότι πήγαν σε λάθος σημείο» λέει ο πέμπτος της παρέας ορειβατών που δεν τους ακολούθησε – Συγκλονισμένοι οι συγγενείς των θυμάτων

Είχε δουλειά στο μαγαζί και έτσι δεν πήγε μαζί τους στον Κόρακα, στα Βαρδούσια Όρη. Ο λόγος γι...
22:42 , Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

Αγρότες: Κίνηση διάσπασης από εκπροσώπους 18 μπλόκων που ανοίγουν «παράθυρο» διαλόγου με την κυβέρνηση – «Δεν έχουν δοθεί ουσιαστικές απαντήσεις» λένε στη Νίκαια

Την ώρα που οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας και των Μαλγάρων κάνουν λόγο για κλιμάκωση το...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα