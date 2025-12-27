Θρίλερ στις Σέρρες: Άφαντος ο 45χρονος πυροσβέστης που αγνοείται – Άκαρπες οι έρευνες

Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται το θρίλερ με τον 45χρονο διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Άνω Ποροΐων, τα ίχνη του οποίου αγνοούνται από τις 23 Δεκεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι αργά το βράδυ της Παρασκευής (26/12) Βούλγαροι κυνηγοί εντόπισαν σε υψόμετρο περίπου 1.600 μέτρων, κοντά στο φυλάκιο Παπαδοπούλα, ένα αυτοκίνητο ίδιου χρώματος και χαρακτηριστικών με εκείνο του αγνοούμενου πυροσβέστη.

Ωστόσο, μετά από έλεγχο κλιμακίου της Πυροσβεστικής, διαπιστώθηκε ότι το όχημα δεν ανήκει στον 45χρονο.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του 45χρονου συνεχίζονται εντατικά χωρίς νεότερα ευρήματα. Στην επιχείρηση συμμετέχουν πυροσβέστες, δυνάμεις της ΕΜΑΚ, αστυνομικοί, εθελοντικές ομάδες και φορείς της περιοχής, με τη συνδρομή drones, «χτενίζοντας» την ευρύτερη ορεινή περιοχή.