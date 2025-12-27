Εξαφάνιση στις Σέρρες: Δεν ανήκει στον 45χρονο πυροσβέστη το αυτοκίνητο που εντόπισαν κυνηγοί στο όρος Μπέλλες

Το όχημα που εντόπισαν χθες αργά το βράδυ στην κορυφογραμμή του Μπέλλες στο φυλάκιο Παπαδοπούλα σε υψόμετρο 1.600 μέτρων Βούλγαροι κυνηγοί, δεν ανήκει τελικά στον 45χρονο διοικητή του Πυροσβεστικού κλιμακίου Άνω Ποροΐων, τα ίχνη του οποίου αγνοούνται από την προηγούμενη Τρίτη, υποστηρίζουν στελέχη της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η ΕΡΤ, κλιμάκιο της Πυροσβεστικής προσπάθησε χθες αργά το βράδυ να προσεγγίσει το σημείο, στο οποίο εντόπισαν το αυτοκίνητο οι Βούλγαροι κυνηγοί, αλλά λόγω της ομίχλης δεν κατέστη δυνατόν.

Οι αξιωματικοί που συντονίζουν την επιχείρηση εντοπισμού του 45χρονου διοικητή -αξιοποιώντας πληροφορίες από την περιοχή, αλλά και από τις βουλγαρικές Αρχές- συμπέραναν, ότι το αυτοκίνητο που εντοπίστηκε δεν ανήκει στον αγνοούμενο πυροσβέστη, αλλά βρίσκεται εδώ και καιρό στο σημείο παρατημένο από διακινητή μεταναστών.

Με το πρώτο φως της ημέρας συνεχίζεται η μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού του με πυροσβέστες, ειδικά κλιμάκια της ΕΜΑΚ, εθελοντές πυροσβέστες, αστυνομικούς, εθελοντές του ΟΦΚΑΘ με επικεφαλής τον Πρόεδρο Χρήστο Ράμο, της ΕΠΟΜΕΑ Σιντικής, της πολιτικής προστασίας του Δήμου Σιντικής, του Κυνηγετικού συλλόγου Ροδόπολης και της ομάδας 4×4 να χτενίζουν την περιοχή και με τη χρήση drones χωρίς όμως κάποιο νέο στοιχείο που θα βοηθήσει στον εντοπισμό του.