ΣΥΡΙΖΑ για απεργία ηθοποιών: Είναι μια κινητοποίηση που πρέπει να στηριχθεί από όλη την κοινωνία

Σύνοψη από το

  • Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι «η σημερινή απεργία του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, με κύριο αίτημα την επαναφορά των κλαδικών συμβάσεων, πρέπει να στηριχθεί από όλη την κοινωνία».
  • Το κόμμα προσθέτει ότι «ο αγώνας των ηθοποιών δεν αφορά μόνο τον χώρο του πολιτισμού, αλλά κάθε άνθρωπο που επιθυμεί να ζει και να εργάζεται με αξιοπρέπεια».
  • Ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει ολόπλευρα την απεργία και καλεί την ηγεσία του υπουργείου Πολιτισμού «να ακούσει τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους και να αποδεχτεί τα αιτήματά τους».
Enikos Newsroom

πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ

«Η σημερινή απεργία του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, με κύριο αίτημα την επαναφορά των κλαδικών συμβάσεων στον συγκεκριμένο επαγγελματικό χώρο, αποτελεί μια κινητοποίηση που πρέπει να στηριχθεί από όλη την κοινωνία», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του.

«Πίσω από τα φώτα και τη σκηνή του θεάτρου, υπάρχουν εργαζόμενες και εργαζόμενοι που δουλεύουν πολύ σκληρά. Ο αγώνας των ηθοποιών δεν αφορά μόνο τον χώρο του πολιτισμού, αλλά κάθε άνθρωπο που επιθυμεί να ζει και να εργάζεται με αξιοπρέπεια.

Στηρίζουμε ολόπλευρα τη σημερινή απεργία των ηθοποιών. Καλούμε την ηγεσία του υπουργείου Πολιτισμού να ακούσει τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους και να αποδεχτεί τα αιτήματά τους», προσθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ.

 

σχολίασε κι εσύ

09:47 , Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

