Ζελένσκι: Η Ρωσία μας επιτέθηκε με 500 drones και 40 πυραύλους – «Δεν θέλουν να τερματίσουν τον πόλεμο»

  • Η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση εναντίον της Ουκρανίας με σχεδόν 500 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και 40 πυραύλους στη διάρκεια της νύχτας, θέτοντας στο στόχαστρο ενεργειακές και μη στρατιωτικές υποδομές, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
  • Ο Ζελένσκι κάλεσε τις ΗΠΑ και την Ευρώπη να πιέσουν τη Μόσχα πιο σκληρά, υπογραμμίζοντας ότι οι Ρώσοι «δεν θέλουν να τερματίσουν τον πόλεμο» και επιδιώκουν να προκαλέσουν μεγαλύτερα δεινά.
  • Συνέπεια της επίθεσης ήταν να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και το ένα τρίτο του Κιέβου να μείνει χωρίς θέρμανση, καθώς η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα κυμαίνεται γύρω στους μηδέν βαθμούς Κελσίου.
Η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση εναντίον της Ουκρανίας με σχεδόν 500 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και 40 πυραύλους στη διάρκεια της νύχτας, θέτοντας στο στόχαστρο ενεργειακές και μη στρατιωτικές υποδομές, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Αν η Ρωσία μετατρέπει ακόμη και την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς σε ώρα για κατεστραμμένα σπίτια και καμένα διαμερίσματα, κατεστραμμένα ενεργειακά εργοστάσια, τότε αυτή η άρρωστη δραστηριότητα μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με πραγματικά ισχυρά βήματα.  Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αυτή τη δυνατότητα. Η Ευρώπη έχει αυτή τη δυνατότητα. Πολλοί από τους εταίρους μας έχουν αυτή τη δυνατότητα. Το κλειδί είναι να τη χρησιμοποιήσουμε», έγραψε ο Ζελένσκι στην πλατφόρμα X, καλώντας τις ΗΠΑ και την Ευρώπη να πιέσουν τη Μόσχα πιο σκληρά.

Ο Ουκρανός πρόεδρος έκανε τις δηλώσεις αυτές πριν από την αναχώρησή του για τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου αναμένεται να συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ για να συζητήσουν ένα σχέδιο που έχει σκοπό να βάλει τέλος στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας.

Οι Ρώσοι «δεν θέλουν να τερματίσουν τον πόλεμο και επιδιώκουν να χρησιμοποιούν κάθε ευκαιρία για να προκαλέσουν ακόμη μεγαλύτερα δεινά στην Ουκρανία και να αυξήσουν την πίεση που ασκούν σε άλλους σε όλο τον κόσμο. Και αυτό σημαίνει ότι η πίεση που ασκείται σε απάντηση είναι ακόμα ανεπαρκής», είπε ο Ζελένσκι, έπειτα από την επίθεση που έπληξε την ουκρανική πρωτεύουσα και τα περίχωρά της με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος.

Στο μεταξύ, όπως δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Άντριι Σιμπίχα, το ένα τρίτο του Κιέβου έχει μείνει χωρίς θέρμανση έπειτα από τη μεγάλη επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσία στη διάρκεια της νύχτας.

«Η μοναδική απάντηση της Ρωσίας στις ειρηνευτικές προσπάθειες είναι στυγνές επιθέσεις χρησιμοποιώντας χιλιάδες drones και πυραύλους εναντίον του Κιέβου και άλλων πόλεων και περιοχών», έγραψε ο Σιμπίχα στο X.  Η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα κυμαίνεται σήμερα γύρω στους μηδέν βαθμούς Κελσίου.

 

 

 

 

