Θρίλερ με το αυτοκίνητο που βρέθηκε στις Σέρρες – Κλιμάκιο της Πυροσβεστικής στο σημείο για να διαπιστώσει αν ανήκει στον αγνοούμενο πυροσβέστη

Σήφης Γαρυφαλάκης

Κλιμάκιο της Πυροσβεστικής, για να διαπιστώσει αν το αυτοκίνητο που βρέθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής (26/12), ανήκει στον διοικητή του Πυροσβεστικού κλιμακίου Άνω Ποροΐων που αγνοείται από το πρωί της Τρίτης, μεταβαίνει στη συγκεκριμένη περιοχή των Σερρών.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στην κορυφογραμμή του Μπέλλες στο φυλάκιο Παπαδοπούλα (σε υψόμετρο 1600 μέτρων κοντά στο Ιστίμπεη) εντοπίστηκε αυτοκίνητο που έχει τα ίδια χαρακτηριστικά και το ίδιο χρώμα με το όχημα του 45χρονου διοικητή.

Παρ΄ όλα αυτά, εξετάζεται το ενδεχόμενο το αυτοκίνητο να βρισκόταν παρατημένο εκεί.

Το αυτοκίνητο, που είναι ακινητοποιημένο στα χιόνια, εντοπίστηκε από Βούλγαρους κυνηγούς, λίγα χιλιόμετρα από εκεί που είχε βρεθεί και το εξάρτημα του αυτοκινήτου, το οποίο ταίριαζε στο μοντέλο του οχήματος του 45χρονου.

