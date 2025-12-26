Κάρολαϊν Λέβιτ: Έγκυος στο δεύτερο παιδί της η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου – «Το ωραιότερο δώρο»

Κάρολαϊν Λέβιτ
πηγή: EPA/SHAWN THEW

Η Κάρολαϊν Λέβιτ, η νεότερη εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, ανακοίνωσε σήμερα ότι είναι έγκυος στο δεύτερο παιδί της.

«Το ωραιότερο δώρο που μπορούσαμε να ελπίζουμε – μια μικρή κόρη θα φτάσει τον Μάιο του 2026», έγραψε στο Instagram η 28χρονη Λέβιτ, στη λεζάντα μιας φωτογραφίας όπου εικονίζεται η δίαι μπροστά σε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία των ΗΠΑ που εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου θα γίνει μητέρα ενώ ασκεί τα καθήκοντα αυτά.

Η Λέβιτ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τον πρόεδρο Τραμπ και την Σούζι Γουάιλς, την προσωπάρχισσα του Λευκού Οίκου «για τη στήριξή τους» και επειδή «δημιούργησαν ένα περιβάλλον που ευνοεί την οικογένεια».

 

View this post on Instagram

 

A post shared by KAROLINE LEAVITT (@karolineleavitt)

Η Κάρολαϊν Λέβιτ είναι ήδη μητέρα ενός μικρού αγοριού, το οποίο γεννήθηκε κατά την προεκλογική εκστρατεία του 2024, όταν ήταν εκπρόσωπος του Ντόναλντ Τραμπ. Είναι παντρεμένη με τον Νίκολας Ρίτσιο, που ασχολείται με την αξιοποίηση ακινήτων. Έχει επίσης εκφράσει πολλές φορές την ικανοποίησή της επειδή στον Λευκό Οίκο το περιβάλλον ευνοεί τη δημιουργία οικογένειας.

«Σχεδόν όλοι οι συνάδελφοί μου στη δυτική πτέρυγα (σ.σ. όπου βρίσκεται το γραφείο του προέδρου) έχουν μωρά ή μικρά παιδιά και στηρίζουμε ο ένας τον άλλον στην προσπάθειά μας να μεγαλώσουμε τις οικογένειές μας εργαζόμενοι ταυτόχρονα για τον σημαντικότερο πρόεδρο που υπήρξε ποτέ», είπε σήμερα στο Fox News.

«Δεν είναι εύκολο να είσαι εργαζόμενη μητέρα, αλλά δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να είμαι καλή στη δουλειά μου αν δεν ήμουν μητέρα», είπε πρόσφατα σε ένα podcast της New York Post.

