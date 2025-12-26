Θρίλερ στις Σέρρες: Εντοπίστηκε το αυτοκίνητο του αγνοούμενου 45χρονου πυροσβέστη

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της εξαφάνισης του διοικητή του πυροσβεστικού κλιμακίου Άνω Ποροΐων, τα ίχνη του οποίου αγνοούνται από το πρωί της Τρίτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, στην κορυφογραμμή του Μπέλλες στο φυλάκιο Παπαδοπούλα και σε υψόμετρο 1600 μέτρων, εντοπίστηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής το αυτοκίνητο του 45χρονου διοικητή.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το αυτοκίνητο είναι ακινητοποιημένο στα χιόνια και εντοπίστηκε από Βούλγαρους κυνηγούς λίγα χιλιόμετρα από εκεί που είχε βρεθεί και το εξάρτημα του αυτοκινήτου, το οποίο ταίριαζε στο μοντέλο του οχήματος του 45χρονου.