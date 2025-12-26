Θάνατος 7χρονου στην Ροδόπη: Για εμπρησμό από αμέλεια κατηγορείται η μητέρα του – Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο αδελφός του

  • Ένα αγοράκι 7 ετών έχασε τη ζωή του από φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι του στο Ρίζωμα Ροδόπης, ενώ σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύονται ο μικρότερος αδελφός του και ο πατέρας τους.
  • Η φωτιά ξέσπασε όταν η μητέρα επιχείρησε να ανάψει την ξυλόσομπα ρίχνοντας πετρέλαιο, προκαλώντας ανάφλεξη στο δωμάτιο όπου κοιμόντουσαν τα παιδιά.
  • Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος της μητέρας για εμπρησμό από αμέλεια, η οποία βρίσκεται σε κατάσταση σοκ και δεν γνωρίζει ακόμη τον θάνατο του παιδιού της.
Ένα αγοράκι 7 ετών, έχασε τη ζωή του, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι της οικογένειάς του στο χωριό Ρίζωμα της Ροδόπης, σήμερα (26/12) τα ξημερώματα, ενώ την ίδια ώρα σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται με εγκαύματα το μικρότερο αδελφάκι του και ο πατέρας τους.

Όπως είναι γνωστό, στις 06:00 το πρωί η μητέρα των δύο παιδιών, επιχείρησε να ανάψει την ξυλόσομπα, ανοίγοντας το καπάκι, ρίχνοντας πετρέλαιο. Το αποτέλεσμα ήταν να σημειωθεί ανάφλεξη, στο δωμάτιο των 15 τετραγωνικών.

Η φωτιά εξαπλώθηκε ραγδαία, ενώ τα δύο μικρά παιδιά κοιμόντουσαν σε στρώματα στο πάτωμα. Όταν έγινε η ανάφλεξη, η μητέρα σε κατάσταση σοκ κάλεσε τον πατέρα για βοήθεια, ο οποίος κοιμόταν στο διπλανό δωμάτιο. Μαζί μπόρεσαν και έβγαλαν το ένα παιδί, αλλά όχι και το δεύτερο. Σημειώνεται πως και τα δύο, αντιμετώπιζαν κινητικά προβλήματα.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, το 5χρονο παιδί φέρει εγκαύματα σε πόδια, χέρια και πρόσωπο. Μαζί με τον πατέρα του, νοσηλεύονται σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση, ενώ καλή είναι η κατάσταση της υγείας της μητέρας της οικογένειας.

Στο μεταξύ, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος της μητέρας για εμπρησμό από αμέλεια, ενώ η ίδια βρίσκεται σε κατάσταση σοκ. Μάλιστα, δεν γνωρίζει ακόμη πως το ένα παιδί της έχασε την ζωή του.

