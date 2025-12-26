Σε απόκρημνη και εξαιρετικά δύσβατη περιοχή εντοπίστηκαν νεκροί οι 4 ορειβάτες στα Βαρδούσια – Έπεσαν σε χιονοθύελλα

  • Ολοκληρώθηκε με τον πλέον δραματικό τρόπο η επιχείρηση εντοπισμού των αγνοούμενων ορειβατών στα Βαρδούσια Όρη, καθώς εντοπίστηκαν 4 άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους σε απόκρημνη και εξαιρετικά δύσβατη περιοχή.
  • Η τετράδα, μεταξύ των οποίων και μία γυναίκα που δεν ήταν αρχικά γνωστή στις Αρχές, φαίνεται πως έπεσε πάνω σε χιονοθύελλα, χάνοντας το σήμα των κινητών τους τηλεφώνων.
  • Για τον εντοπισμό τους κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με Ορειβατικές Ομάδες ΕΜΑΚ, ειδικό ερπυστριοφόρο όχημα, drone και ελικόπτερο, με τις καιρικές συνθήκες να δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των διασωστών.
Σε απόκρημνη και εξαιρετικά δύσβατη περιοχή εντοπίστηκαν νεκροί οι 4 ορειβάτες στα Βαρδούσια – Έπεσαν σε χιονοθύελλα
Φωτογραφία αρχείου

Ολοκληρώθηκε με τον πλέον δραματικό τρόπο η επιχείρηση εντοπισμού των αγνοούμενων ορειβατών στα Βαρδούσια Όρη, καθώς άνδρες της Πυροσβεστικής που συμμετείχαν στις έρευνες έδωσαν σήμα ότι εντόπισαν 4 άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους σε απόκρημνη και εξαιρετικά δύσβατη περιοχή, καλυμμένη από πυκνό χιόνι.

Πρόκειται για τους τρεις ορειβάτες που αγνοούνταν από το πρωί των Χριστουγέννων, καθώς και για ακόμη μία γυναίκα, φίλη του ενός εκ των τριών, η παρουσία της οποίας στην εκδρομή δεν ήταν γνωστή στις Αρχές από την έναρξη της επιχείρησης.

Για τον εντοπισμό τους κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με τις Ορειβατικές Ομάδες 1ης, 6ης, 7ης και 8ης ΕΜΑΚ, ειδικό ερπυστριοφόρο όχημα, η Ομάδα με drone της Θεσσαλίας, καθώς και ελικόπτερο. Στις έρευνες συμμετείχαν επίσης και οδηγοί βουνού της Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας Αναρρίχησης, εθελοντές και κάτοικοι της περιοχής.

Η τετράδα, μεταξύ των οποίων και ένας από το χωριό Αθανάσιος Διάκος, είχε ξεκινήσει το πρωί των Χριστουγέννων από το χωριό Αθανάσιος Διάκος, με προορισμό την κορυφή Κόρακας. Κατά την πορεία τους, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, φαίνεται πως έπεσαν πάνω σε χιονοθύελλα, ενώ λίγο αργότερα χάθηκε και το σήμα των κινητών τους τηλεφώνων, καθιστώντας αδύνατη κάθε επικοινωνία.

Η ανησυχία των συγγενών και φίλων τους κορυφώθηκε όταν οι προσπάθειες επικοινωνίας απέβησαν άκαρπες. Οι έρευνες αρχικά την ημέρα των Χριστουγέννων άρχισαν από τους κατοίκους του χωριού που δεν εντόπισαν κάτι, αλλά στις 9 το βράδυ της ίδιας ημέρας ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, και άμεσα κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις διάσωσης. Από εκείνη τη στιγμή στήθηκε μια εκτεταμένη επιχείρηση εντοπισμού, που διήρκεσε σχεδόν 24 ώρες, σε ένα από τα πιο απαιτητικά και επικίνδυνα βουνά της χώρας.

Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή, με χαμηλές θερμοκρασίες, ισχυρούς ανέμους και πυκνό χιόνι, δυσχέραναν σημαντικά το έργο των διασωστών. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των σωστικών συνεργείων, ο εντοπισμός των τεσσάρων έγινε σε σημείο εξαιρετικά δύσβατο, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για έναν ιδιαίτερα δύσκολο απεγκλωβισμό.

