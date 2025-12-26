Χωρίς τις αισθήσεις τους εντοπίστηκαν οι τρεις ορειβάτες που αγνοούνταν στα Βαρδούσια – Μαζί τους και μία γυναίκα

Ένα πραγματικό θρίλερ εκτυλίσσεται στα χιονισμένα Βαρδούσια Όρη, στη ορεινή Φωκίδα, όπου εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους οι τρεις ορειβάτες και μία γυναίκα, κάτω από χιονοστιβάδα, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Είχε στηθεί μια μεγάλη επιχείρηση της ΕΜΑΚ με drone και εκπαιδευμένα σκυλιά για τον εντοπισμό και τη διάσωσή τους. Η αγωνία είχε κορυφωθεί και οι διασώστες εξέφραζαν την ελπίδα οι ορειβάτες είχαν βρει ασφαλές καταφύγιο, καθώς στην περιοχή επικρατούν ακραίες καιρικές συνθήκες. Δυστυχώς οι έρευνες δεν είχαν αίσιο τέλος.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, η γυναίκα που εντοπίστηκε μαζί με τους άλλους τρεις ορειβάτες, φαίνεται πως είναι η σύντροφος του ενός.

Υπενθυμίζεται πως, οι τρεις άνδρες, που ήταν επισκέπτες στην περιοχή, ξεκίνησαν με το αυτοκίνητό τους το πρωί των Χριστουγέννων με προορισμό τα Βαρδούσια, προκειμένου να κάνουν πεζοπορία. Έκτοτε δεν έδωσαν σημεία ζωής.

Το όχημά τους είχε εντοπιστεί από τις δυνάμεις που συμμετείχαν στις έρευνες, ωστόσο δεν είχε βρεθεί κανένα ίχνος που να οδηγεί στον εντοπισμό των ίδιων. Παράλληλα, τα κινητά τους τηλέφωνα παρέμεναν εκτός δικτύου, γεγονός που καθιστούσε αδύνατη κάθε προσπάθεια επικοινωνίας.