Άκαρπες μέχρι στιγμής οι έρευνες για τους 3 ορειβάτες που αγνοούνται στα Βαρδούσια – Εντοπίστηκε το αυτοκίνητό τους 

  • Χωρίς αποτέλεσμα παραμένουν μέχρι στιγμής οι έρευνες στα Βαρδούσια Όρη για τον εντοπισμό τριών φίλων, ηλικίας 30 έως 35 ετών, οι οποίοι αγνοούνται μετά από πεζοπορία.
  • Για τον εντοπισμό τους βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση του Πυροσβεστικού Σώματος με τη συνδρομή κατοίκων και εθελοντών. Το όχημά τους εντοπίστηκε, ωστόσο δεν βρέθηκε κανένα ίχνος των ίδιων.
  • Οι έρευνες διεξάγονται «υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες», όπως δήλωσε ο πρόεδρος της κοινότητας, λόγω δυσμενών καιρικών φαινομένων και περιορισμένης ορατότητας στα ορεινά τμήματα των Βαρδουσίων.
Χωρίς αποτέλεσμα παραμένουν μέχρι στιγμής οι έρευνες στην ευρύτερη περιοχή στα Βαρδούσια Όρη, στην κοινότητα Αθανάσιος Διάκος της Φωκίδας, για τον εντοπισμό τριών φίλων ηλικίας 30 έως 35 ετών, οι οποίοι επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν πεζοπορία σε ιδιαίτερα δύσβατη ορεινή περιοχή.

Για τον εντοπισμό τους βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση του Πυροσβεστικού Σώματος, με τη συνδρομή κατοίκων της περιοχής και εθελοντών. Οι τρεις άνδρες, που ήταν επισκέπτες στην περιοχή, ξεκίνησαν με το αυτοκίνητό τους το πρωί των Χριστουγέννων με προορισμό τα Βαρδούσια, προκειμένου να κάνουν πεζοπορία. Έκτοτε δεν έδωσαν σημεία ζωής.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα στελέχη της εβδόμης ΕΜΑΚ Λάρισας φαίνεται πως κατάφεραν να εντοπίσουν ίχνη και πατήματα, τα οποία εκτιμάται ότι ανήκουν στους αγνοούμενους ορειβάτες.

Εντοπίστηκε το όχημά τους

Το όχημά τους εντοπίστηκε από χθες από τις δυνάμεις που συμμετέχουν στις έρευνες, ωστόσο δεν βρέθηκε κανένα ίχνος που να οδηγεί στον εντοπισμό των ίδιων. Παράλληλα, τα κινητά τους τηλέφωνα παραμένουν εκτός δικτύου, γεγονός που καθιστά αδύνατη κάθε προσπάθεια επικοινωνίας.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν πυροσβεστικές δυνάμεις από τις υπηρεσίες Άμφισσα και Λιδωρίκι, ενώ από το βράδυ της Παρασκευής στις έρευνες έχει ενταχθεί και η Ορειβατική Ομάδα της 7η ΕΜΑΚ από τη Λαμία, ενώ συνδράμει επίσης ειδική ομάδα drone από τη Λάρισα, πραγματοποιώντας εναέρια επιτήρηση σε δύσβατα και δύσκολα προσβάσιμα σημεία της περιοχής.

«Οι έρευνες διεξάγονται υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες»

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της κοινότητας Αθανασίου Διάκου, κ. Μαστροκωστόπουλος, «οι έρευνες διεξάγονται υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, καθώς στην περιοχή επικρατούν δυσμενή καιρικά φαινόμενα, με χαμηλές θερμοκρασίες και περιορισμένη ορατότητα στα ορεινά τμήματα των Βαρδουσίων».

