Συναγερμός στη Φωκίδα: Αγνοούνται 3 ορειβάτες στα Βαρδούσια – Σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό τους 

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τον εντοπισμό τριών εκδρομέων – ορειβατών, που αγνοούνται στην ορεινή περιοχή, στα Βαρδούσια όρη.

Οι τρείς φίλοι που είναι από πόλεις εκτός Φωκίδας, επισκέφτηκαν την περιοχή και θέλησαν να εξερευνήσουν τις ομορφιές της ξεκινώντας το πρωί των Χριστουγέννων.

Από τότε, δεν έχουν δώσει σημεία ζωής και τα κινητά τους δεν έχουν σήμα, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η επικοινωνία μαζί τους, όπως μεταδίδει το lamiareport.

Οι άνθρωποί τους ανησύχησαν που δεν είχαν νέα και ειδοποίησαν την αστυνομία, από την οποία ενημερώθηκε και η Πυροσβεστική.

Στις έρευνες συμμετέχουν πυροσβέστες από τις τοπικές υπηρεσίες Άμφισσας και Λιδωρικίου, ενώ από το βράδυ της Πέμπτης στις έρευνες μπήκε και η Ορειβατική Ομάδα της 7ης ΕΜΑΚ. Μάλιστα, Από το πρωί της Παρασκευής στις έρευνες συμμετέχει και η ομάδα drone από τη Λάρισα, για εναέρια επιτήρηση.

Στην περιοχή επικρατούσαν και επικρατούν δύσκολες καιρικές συνθήκες.