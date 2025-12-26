Συναγερμός στη Φωκίδα: Αγνοούνται 3 ορειβάτες στα Βαρδούσια – Σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό τους 

Σύνοψη από το

  • Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τον εντοπισμό τριών εκδρομέων – ορειβατών στην περιοχή του Αθανασίου Διάκου, στη Φωκίδα.
  • Οι τρείς φίλοι επισκέφτηκαν την περιοχή το πρωί των Χριστουγέννων και από τότε δεν έχουν δώσει σημεία ζωής, με τα κινητά τους να μην έχουν σήμα.
  • Στις έρευνες συμμετέχουν πυροσβέστες, η Ορειβατική Ομάδα της 7ης ΕΜΑΚ και ομάδα drone, ενώ στην περιοχή επικρατούν δύσκολες καιρικές συνθήκες.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

ΕΜΑΚ

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τον εντοπισμό τριών εκδρομέων – ορειβατών, που αγνοούνται στην ορεινή περιοχή, στα Βαρδούσια όρη.

Οι τρείς φίλοι που είναι από πόλεις εκτός Φωκίδας, επισκέφτηκαν την περιοχή και θέλησαν να εξερευνήσουν τις ομορφιές της ξεκινώντας το πρωί των Χριστουγέννων.

Από τότε, δεν έχουν δώσει σημεία ζωής και τα κινητά τους δεν έχουν σήμα, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η επικοινωνία μαζί τους, όπως μεταδίδει το lamiareport.

Οι άνθρωποί τους ανησύχησαν που δεν είχαν νέα και ειδοποίησαν την αστυνομία, από την οποία ενημερώθηκε και η Πυροσβεστική.

Στις έρευνες συμμετέχουν πυροσβέστες από τις τοπικές υπηρεσίες Άμφισσας και Λιδωρικίου, ενώ από το βράδυ της Πέμπτης στις έρευνες μπήκε και η Ορειβατική Ομάδα της 7ης ΕΜΑΚ. Μάλιστα, Από το πρωί της Παρασκευής στις έρευνες συμμετέχει και η ομάδα drone από τη Λάρισα, για εναέρια επιτήρηση.

Στην περιοχή επικρατούσαν και επικρατούν δύσκολες καιρικές συνθήκες.

 

 

