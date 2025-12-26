Εντοπισμός μεταναστών στο Φαρμακονήσι – Έρευνες για ανήλικη αγνοούμενη που έπεσε στη θάλασσα 

Η Λιμενική Αρχή της Λέρου ενημερώθηκε χθες για την ύπαρξη μεγάλου αριθμού ατόμων στο Φαρμακονήσι. Ακολούθησαν χερσαίες έρευνες από στελέχη του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών (ΚΕΑ) του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής του Φαρμακονησίου, τα οποία εντόπισαν συνολικά 38 αλλοδαπούς και συγκεκριμένα 20 άνδρες, 14 γυναίκες και 4 ανήλικοι.

Οι 13 εξ’ αυτών μεταφέρθηκαν με Περιπολικό σκάφος του Λιμενικού στο λιμάνι ¨ΛΑΚΚΙ¨ της Λέρου και οι υπόλοιποι 27 με σκάφος της δύναμης FRONTEX στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας Λέρου. Ακολούθως, οδηγήθηκαν στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή της Λέρου, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Λιμενικού.

Σύμφωνα με τους αλλοδαπούς, ανάμεσά τους υπήρχε και ένα ανήλικο κορίτσι, το οποίο είχε πέσει στη θάλασσα. Αμέσως, ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) ξεκίνησαν έρευνες από τρία του Λιμενικού, ένα σκάφος της δύναμης FRONTEX και στελέχη από ξηράς.

Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ τυχόν εξελίξεις θα αναφερθούν σε νέα ενημέρωση. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Λέρου.

Εντοπίστηκαν ακόμη 38 μετανάστες

Παράλληλα, τις μεσημβρινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Λέρου για την ύπαρξη μεγάλου αριθμού ατόμων στο Φαρμακονήσι. Ακολούθησαν χερσαίες έρευνες από στελέχη του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών του Φαρμακονησίου, τα οποία εντόπισαν συνολικά 38 αλλοδαπούς και συγκεκριμένα 25 άνδρες, 12 γυναίκες και 1 ανήλικο.

Οι ανωτέρω μεταφέρθηκαν με σκάφος της δύναμης FRΟNTEX στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας Λέρου και στη συνέχεια στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή (Κ.Ε.Δ.) του νησιού.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Λέρου.