Δυτική Αχαΐα: Στο νοσοκομείο 14χρονος και 16χρονος έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ – Συνελήφθησαν 2 γονείς 

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν ένας 14χρονος και ένας 16χρονος έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ στη Δυτική Αχαΐα.

Συγκεκριμένα, χθες το βράδυ συνελήφθη στη Δυτική Αχαΐα, μια ημεδαπή γυναίκα, διότι ο 16χρονος γιος της μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας, σε κατάσταση μέθης, ενώ στη συνέχεια ο ανήλικος διακομίσθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Άγιος Ανδρέας».

Όπως μεταδίδει το tempo24, ακόμη ένας ημεδαπός άνδρας συνελήφθη σήμερα τα ξημερώματα, διότι ο 14χρονος γιος του βρισκόμενος σε οικισμό στη Δυτική Αχαΐα προέβη σε κατανάλωση αλκοόλ, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας, σε κατάσταση μέθης.

Ο ανήλικος διακομίσθηκε με σταθμό του ΕΚΑΒ στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πατρών για διενέργεια ιατρικών εξετάσεων.