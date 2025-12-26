Δυτική Αχαΐα: Στο νοσοκομείο 14χρονος και 16χρονος έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ – Συνελήφθησαν 2 γονείς 

  • Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν ένας 14χρονος και ένας 16χρονος έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ.
  • Χθες το βράδυ, ένας 16χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας σε κατάσταση μέθης και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Άγιος Ανδρέας». Η μητέρα του συνελήφθη.
  • Σήμερα τα ξημερώματα, ένας 14χρονος διακομίσθηκε στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας, επίσης σε κατάσταση μέθης, και κατόπιν στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πατρών. Ο πατέρας του συνελήφθη.
Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν ένας 14χρονος και ένας 16χρονος έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ στη Δυτική Αχαΐα.

Συγκεκριμένα, χθες το βράδυ συνελήφθη στη Δυτική Αχαΐα, μια ημεδαπή γυναίκα, διότι ο 16χρονος γιος της μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας, σε κατάσταση μέθης, ενώ στη συνέχεια ο ανήλικος διακομίσθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Άγιος Ανδρέας».

Όπως μεταδίδει το tempo24, ακόμη ένας ημεδαπός άνδρας συνελήφθη σήμερα τα ξημερώματα, διότι ο 14χρονος γιος του βρισκόμενος σε οικισμό στη Δυτική Αχαΐα προέβη σε κατανάλωση αλκοόλ, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας, σε κατάσταση μέθης.

Ο ανήλικος διακομίσθηκε με σταθμό του ΕΚΑΒ στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πατρών για διενέργεια ιατρικών εξετάσεων.

13:21 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

