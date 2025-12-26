Ο Παναθηναϊκός διαψεύδει για Τετέ: «Καμία πρόταση, δεν παραχωρείται δανεικός»

Σύνοψη από το

  • Από τις 23 Δεκεμβρίου, τα βραζιλιάνικα ΜΜΕ ξεκίνησαν μία σειρά από δημοσιεύματα που επανέφεραν σε πρώτο πλάνο το ενδιαφέρον της Γκρέμιο για τον Ματέους Τετέ, κάνοντας λόγο περί «οριστικής συμφωνίας» και προσφορά δανεισμού.
  • Ο Παναθηναϊκός, με επίσημη τοποθέτησή του, διέψευσε κατηγορηματικά πως έχει δεχθεί πρόταση απ’ την Γκρέμιο για τον Τετέ. Οι «πράσινοι» επισήμαναν πως «δεν υπάρχει καμία δόση αλήθειας» στα δημοσιεύματα και πως ο παίκτης «δεν παραχωρείται δανεικός».
  • Οι «πράσινοι» ξεκαθαρίζουν πως δεν υπάρχει καμία περίπτωση να παραχωρήσουν τον Βραζιλιάνο με μορφή δανεισμού κι οψιόν αγοράς. Αντίθετα, θα συζητούσαν πρόταση για απευθείας αγορά του, για ένα ποσό όχι μικρότερο των 8 εκατ. ευρώ.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Στεφανία Κασίμη

αθλητισμός

Ματέους Τετέ

Από τις 23 Δεκεμβρίου, όταν δηλαδή έφτασε στο Πόρτο Αλέγκρε ο Ματέους Τετέ για να περάσει τις ημέρες των Χριστουγέννων μαζί με την οικογένειά του, τα βραζιλιάνικα ΜΜΕ ξεκίνησαν μία σειρά από δημοσιεύματα που επανέφεραν σε πρώτο πλάνο το ενδιαφέρον της Γκρέμιο να επανεντάξει στο δυναμικό της έπειτα από 7 χρόνια τον εξτρέμ του Παναθηναϊκού.

Τα εν λόγω δημιοσιεύματα μάλιστα απ’ το απόγευμα των Χριστουγέννων (25/12) το πήγαν πολλά… βήματα παρακάτω κάνοντας λόγο περί «οριστικής συμφωνίας, ανάμεσα στον παίκτη και την Γκρέμιο».

«Η Γκρέμιο είναι κοντά στην επίσημη ανακοίνωση της επιστροφής του Τετέ» ανέφερε η ιστοσελίδα «Zero Hora» υποστηρίζοντας πως ο ατζέντης του ποδοσφαιριστή, ο Πάμπλο Μπουένο είναι σε ανοικτή επικοινωνία με τον Παναθηναϊκό «…για να διευκολυνθεί η αποδέσμευση του 25χρονου εξτρέμ».

Η δε ιστοσελίδα «Βolavip» τόνισε πως ο Τετέ είναι διατεθειμένος να επιστρέψει στην πατρίδα του και τον σύλλογο που τον ανέδειξε, αφότου συνομίλησε με τον προπονητή, Λουίς Κάστρο. «Ο επιθετικός επικοινώνησε απευθείας με τον προπονητή, ξεκαθαρίζοντας ότι θέλει να συνεργαστεί ξανά με τον Πορτογάλο, ενισχύοντας τα σχέδια του συλλόγου για την επόμενη αγωνιστική περίοδο».

Οι Βραζιλιάνοι ανέφεραν πως η Γκρέμιο θα προτείνει τον δανεισμό του Τετέ με «ενοίκιο» 1,5 εκατ. ευρώ και υποχρεωτική οψιόν αγοράς του σε ένα χρόνο από σήμερα, ενώ την ίδια ώρα το ESPN Brasil πρόσθεσε πως «…ο Παναθηναϊκός έχει ήδη στείλει σήμα στη διοίκηση της Γκρέμιο ότι είναι διατεθειμένος να αποδεχτεί την προσφορά του συλλόγου από τη Ρίο Γκράντε ντο Σουλ, με μόνο μικρές λεπτομέρειες να απομένουν πριν τη συμφωνία».

Απ’ την πλευρά του πάντως ο Παναθηναϊκός, με επίσημη τοποθέτησή του το μεσημέρι της Παρασκευής (26/12) θέλησε να βάλει τα πράγματα στην πραγματική τους διάσταση, διαψεύδοντας κατηγορηματικά πως έχει δεχθεί πρόταση απ’ την Γκρέμιο, ενώ επισήμανε πως ο παίκτης δεν παραχωρείται ως δανεικός.

«Δεν υπάρχει καμία δόση αλήθειας στα δημοσιεύματα από Βραζιλία περί δανεισμού του Τετέ. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει απολύτως καμία πρόταση για τον Τετέ. Ο Τετέ είναι βασικό στέλεχος της ομάδας και δεν παραχωρείται δανεικός» ανέφερε η επίσημη θέση των «πράσινων» για το όλο θέμα.

Με τον Παναθηναϊκό να βγάζει έντονη ενόχληση για τις επικοινωνιακές πιέσεις που προσπαθεί να δημιουργήσει ο ατζέντης του Τετέ και και τον τρόπο που προσπαθεί να δημιουργήσει «θέμα».

Είναι πάντως ξεκάθαρο απ’ τον Παναθηναϊκό δεν υπάρχει καμία περίπτωση να παραχωρήσει τον Βραζιλιάνο με μορφή δανεισμού κι οψιόν αγοράς και με «φόρμουλα» 1,5+4 εκατ. ευρώ που αναφέρουν οι Βραζιλιάνοι. Στον αντίποδα, θα συζητούσαν οποιαδήποτε πρόταση αφορούσε απευθείας αγορά του για ένα ποσό όχι μικρότερο των 8 εκατ. ευρώ. Χρήματα που είναι αμφίβολο κατά πόσο μπορεί να διαθέσει αυτή την στιγμή η Γκρέμιο…

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μακροζωία: Ζούμε περισσότερο. Ώρα να ζήσουμε και καλύτερα

Φούσκωμα μετά το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι: Πότε μπορεί να είναι σύμπτωμα καρκίνου

Επιδόματα,παροχές από τον ΟΠΕΚΑ και συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Αυτές είναι οι 3 ημερομηνίες-κλειδιά για τις πληρωμές

Δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιά και Θεοφάνια: Τι ισχύει φέτος για τις αμοιβές των εργαζομένων

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
02:59 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Τζον Ρόμπερτσον: Πέθανε σε ηλικία 73 ετών ο θρύλος της Νότιγχαμ Φόρεστ

Η Νότιγχαμ Φόρεστ με συλλυπητήρια ανακοίνωσή της ενημέρωσε για τον θάνατο του παλαίμαχου Σκωτσ...
02:20 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Χολ για το Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός: «Να παίξουμε σκληρά για 40 λεπτά και να περιορίσουμε τον Έντουαρντς»

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Βίρτους Μπολόνια στην Ιταλία για την 18η αγωνιστική της Eurolea...
23:15 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Ιζαμπέλ Μαρσινάκ: Πέθανε η 18χρονη πρωταθλήτρια ρυθμικής γυμναστικής

Θλίψη επικρατεί στη Βραζιλία καθώς η 18χρονη Ιζαμπέλ Μαρσινάκ, πρωταθλήτρια ρυθμικής γυμναστικ...
23:21 , Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

Κύπελλο Εθνών Αφρικής: Με το «δεξί» η Ακτή Ελεφαντοστού – Με «υπογραφή» Μαχρέζ η Αλγερία 3-0 το Σουδάν

Ο Αμάντ Ντιαλό ήταν ο παίκτης που χάρισε στην Ακτή Ελεφαντοστού τη νίκη της στην πρεμιέρα της ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα