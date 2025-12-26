Ο Παναθηναϊκός διαψεύδει για Τετέ: «Καμία πρόταση, δεν παραχωρείται δανεικός»

Από τις 23 Δεκεμβρίου, όταν δηλαδή έφτασε στο Πόρτο Αλέγκρε ο Ματέους Τετέ για να περάσει τις ημέρες των Χριστουγέννων μαζί με την οικογένειά του, τα βραζιλιάνικα ΜΜΕ ξεκίνησαν μία σειρά από δημοσιεύματα που επανέφεραν σε πρώτο πλάνο το ενδιαφέρον της Γκρέμιο να επανεντάξει στο δυναμικό της έπειτα από 7 χρόνια τον εξτρέμ του Παναθηναϊκού.

Τα εν λόγω δημιοσιεύματα μάλιστα απ’ το απόγευμα των Χριστουγέννων (25/12) το πήγαν πολλά… βήματα παρακάτω κάνοντας λόγο περί «οριστικής συμφωνίας, ανάμεσα στον παίκτη και την Γκρέμιο».

«Η Γκρέμιο είναι κοντά στην επίσημη ανακοίνωση της επιστροφής του Τετέ» ανέφερε η ιστοσελίδα «Zero Hora» υποστηρίζοντας πως ο ατζέντης του ποδοσφαιριστή, ο Πάμπλο Μπουένο είναι σε ανοικτή επικοινωνία με τον Παναθηναϊκό «…για να διευκολυνθεί η αποδέσμευση του 25χρονου εξτρέμ».

Η δε ιστοσελίδα «Βolavip» τόνισε πως ο Τετέ είναι διατεθειμένος να επιστρέψει στην πατρίδα του και τον σύλλογο που τον ανέδειξε, αφότου συνομίλησε με τον προπονητή, Λουίς Κάστρο. «Ο επιθετικός επικοινώνησε απευθείας με τον προπονητή, ξεκαθαρίζοντας ότι θέλει να συνεργαστεί ξανά με τον Πορτογάλο, ενισχύοντας τα σχέδια του συλλόγου για την επόμενη αγωνιστική περίοδο».

Οι Βραζιλιάνοι ανέφεραν πως η Γκρέμιο θα προτείνει τον δανεισμό του Τετέ με «ενοίκιο» 1,5 εκατ. ευρώ και υποχρεωτική οψιόν αγοράς του σε ένα χρόνο από σήμερα, ενώ την ίδια ώρα το ESPN Brasil πρόσθεσε πως «…ο Παναθηναϊκός έχει ήδη στείλει σήμα στη διοίκηση της Γκρέμιο ότι είναι διατεθειμένος να αποδεχτεί την προσφορά του συλλόγου από τη Ρίο Γκράντε ντο Σουλ, με μόνο μικρές λεπτομέρειες να απομένουν πριν τη συμφωνία».

Απ’ την πλευρά του πάντως ο Παναθηναϊκός, με επίσημη τοποθέτησή του το μεσημέρι της Παρασκευής (26/12) θέλησε να βάλει τα πράγματα στην πραγματική τους διάσταση, διαψεύδοντας κατηγορηματικά πως έχει δεχθεί πρόταση απ’ την Γκρέμιο, ενώ επισήμανε πως ο παίκτης δεν παραχωρείται ως δανεικός.

«Δεν υπάρχει καμία δόση αλήθειας στα δημοσιεύματα από Βραζιλία περί δανεισμού του Τετέ. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει απολύτως καμία πρόταση για τον Τετέ. Ο Τετέ είναι βασικό στέλεχος της ομάδας και δεν παραχωρείται δανεικός» ανέφερε η επίσημη θέση των «πράσινων» για το όλο θέμα.

Με τον Παναθηναϊκό να βγάζει έντονη ενόχληση για τις επικοινωνιακές πιέσεις που προσπαθεί να δημιουργήσει ο ατζέντης του Τετέ και και τον τρόπο που προσπαθεί να δημιουργήσει «θέμα».

Είναι πάντως ξεκάθαρο απ’ τον Παναθηναϊκό δεν υπάρχει καμία περίπτωση να παραχωρήσει τον Βραζιλιάνο με μορφή δανεισμού κι οψιόν αγοράς και με «φόρμουλα» 1,5+4 εκατ. ευρώ που αναφέρουν οι Βραζιλιάνοι. Στον αντίποδα, θα συζητούσαν οποιαδήποτε πρόταση αφορούσε απευθείας αγορά του για ένα ποσό όχι μικρότερο των 8 εκατ. ευρώ. Χρήματα που είναι αμφίβολο κατά πόσο μπορεί να διαθέσει αυτή την στιγμή η Γκρέμιο…

