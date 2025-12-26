Αίγιο: Έκλεβαν πολίτες προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ – Ζητούσαν από τα θύματά τους να βγάλουν έξω από το σπίτι λεκάνες με κοσμήματα και χρήματα 

Σύνοψη από το

  • Εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας ενέχονται στη διάπραξη κλοπών σε βάρος πολιτών στο Αίγιο, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, εξαρθρώθηκε από αστυνομικούς.
  • Συνελήφθησαν δύο άνδρες, ενώ εξιχνιάστηκαν δύο κλοπές και πέντε απόπειρες κλοπών, με το παράνομο περιουσιακό όφελος να ανέρχεται στις 65.000 ευρώ.
  • Οι κατηγορούμενοι ζητούσαν από τα θύματα να τοποθετήσουν έξω από τα σπίτια τους λεκάνες με κοσμήματα και χρήματα, με το πρόσχημα διαρροής ρεύματος, τα οποία στη συνέχεια αφαιρούσαν.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό, ΕΛΑΣ, αστυνομία

Εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας ενέχονται στη διάπραξη κλοπών σε βάρος πολιτών στο Αίγιο, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, εξαρθρώθηκε από αστυνομικούς του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν δύο άνδρες, ενώ συγκατηγορούμενος για την ίδια υπόθεση είναι ένας ακόμη άνδρας, τα πλήρη στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Στο πλαίσιο των ερευνών της Αστυνομίας, εξιχνιάστηκαν δύο κλοπές και πέντε απόπειρες κλοπών, ενώ το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν οι κατηγορούμενοι ανέρχεται, σύμφωνα με την Αστυνομία, στις 65.000 ευρώ.

Ως προς τον τρόπο δράσης, οι κατηγορούμενοι προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και με το πρόσχημα διαρροής ρεύματος, διέπρατταν κλοπές, μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, σε σπίτια που βρίσκονται μέσα στην πόλη του Αιγίου.

Συγκεκριμένα, οι κατηγορούμενοι ζητούσαν από τα υποψήφια θύματα τους να τοποθετήσουν έξω από τα σπίτια τους, λεκάνες με κοσμήματα, χρήματα, μπαταρίες, θερμόμετρα και τηλεχειριστήρια που τυχόν εκπέμπουν ακτινοβολία, τα οποία στη συνέχεια αφαιρούσαν.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Αιγίου ενώ, όπως προέκυψε έχουν απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν, για τέλεση αξιόποινων πράξεων.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Συμβουλές για να μειώσετε τον κίνδυνο διασποράς του ιού της γρίπης στις γιορτές

Κρυώνουμε περισσότερο όσο μεγαλώνουμε; Τι μπορεί να δείχνει αυτό

Τιμολόγια ρεύματος: Τα νέα SOS που πρέπει να γνωρίζετε για το 2026

Εφορία: Αυτές είναι οι 4 αλλαγές που έρχονται από το επόμενο έτος στο πλαίσιο λειτουργίας της

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
15:04 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Άκαρπες μέχρι στιγμής οι έρευνες για τους 3 ορειβάτες που αγνοούνται στα Βαρδούσια – Εντοπίστηκε το αυτοκίνητό τους 

Χωρίς αποτέλεσμα παραμένουν μέχρι στιγμής οι έρευνες στην ευρύτερη περιοχή στα Βαρδούσια Όρη, ...
14:49 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Τραγωδία στη Ροδόπη: «Το ένα το παιδί το βγάλαμε, το άλλο δεν το προλάβαμε» λέει ο παππούς του 7χρονου που έχασε τη ζωή του έπειτα από φωτιά στο σπίτι του 

Σοκ έχει προκαλέσει ο θάνατος ενός 7χρονου αγοριού, σήμερα τα ξημερώματα, στο χωριό Ρίζωμα του...
14:35 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Ελεύθερος ο Άρης Μουγκοπέτρος μετά τη μήνυση της συζύγου του – Τη Δευτέρα η εκδίκαση της υπόθεσης

Στα δικαστήρια της Τρίπολης, μεταφέρθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Τρίπολης, όπου κρατούνταν, ο ...
14:18 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Εντοπισμός μεταναστών στο Φαρμακονήσι – Έρευνες για ανήλικη αγνοούμενη που έπεσε στη θάλασσα 

Η Λιμενική Αρχή της Λέρου ενημερώθηκε χθες για την ύπαρξη μεγάλου αριθμού ατόμων στο Φαρμακονή...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα