Απεργούν αύριο ηθοποιοί και μουσικοί – Τα αιτήματά τους

  • Αύριο, Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών και ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος απεργούν. Την 24ωρη απεργία στο ελεύθερο θέατρο στηρίζει και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος.
  • Κύριο αίτημα των απεργών είναι η υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας από τις εργοδοτικές ενώσεις στον χώρο του Θεάτρου. Οι ηθοποιοί και τεχνικοί προσπαθούν να συνάψουν ΣΣΕ εδώ και 13 χρόνια, χωρίς αποτέλεσμα, καθώς η εργοδοτική πλευρά αρνείται τον διάλογο, όπως λέεν.
  • Η απεργία αφορά τους εργαζόμενους όλων των ειδικοτήτων του ελευθέρου θεάτρου, με στόχο να σταματήσει «το αίσχος των ατομικών συμβάσεων» και της ανασφάλιστης εργασίας. Ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος σημειώνει ότι η νίκη των ηθοποιών θα ανοίξει τον δρόμο για ΣΣΕ και για τους μουσικούς.
Enikos Newsroom

κοινωνία

θέατρο

Απεργούν  αύριο, Σάββατο 27 Δεκεμβρίου το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών και ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος με αίτημα να υπογράψουν Συλλογική Σύμβαση Εργασίας οι εργοδοτικές ενώσεις στον χώρο του Θεάτρου. Την απεργία στηρίζει  και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ακροάματος Θεάματος.

 H Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος

« Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος προκηρύσσει 24ωρη απεργία στο ελεύθερο θέατρο το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου. Εδώ και 13 χρόνια οι ηθοποιοί και τεχνικοί θεάτρου προσπαθούν να συνάψουν Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας με τις αντίστοιχες ενώσεις θεατρικών παραγωγών, χωρίς αποτέλεσμα.

Στις 5 Δεκεμβρίου το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών κήρυξε απεργία με στόχο την πίεση για την υπογραφή ΣΣΕ, καθώς μετά από πάνω από ένα χρόνο διαπραγματεύσεων, η εργοδοτική πλευρά αρνείται να προσέλθει σε έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο προς υπογραφή ΣΣΕ, με εναλλασσόμενες από την πλευρά της κάθε φορά προφάσεις για την υπογραφή.

Σε αυτό το κλίμα, καλούμε τους ηθοποιούς, τους τεχνικούς θέατρου και τους εργαζόμενους να συμμετέχουν στην απεργία που έχει κηρυχθεί για 27 Δεκεμβρίου. Θέλουμε να υπενθυμίσουμε ότι η απεργία είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα, δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση με κανέναν τρόπο καθώς και απαγορεύεται η πρόσληψη απεργοσπαστών για την ημέρα της απεργίας. Καλούμε τους ηθοποιούς, τεχνικούς και εργαζόμενους θεατρικών παραστάσεων να συμμετέχουν στην απεργία χωρίς φόβο.

Η απεργία αφορά τους εργαζόμενους όλων των ειδικοτήτων του ελευθέρου θεάτρου (καλλιτέχνες, τεχνικούς, συντελεστές, υποδοχή κοινού κλπ.), με εξαίρεση το προσωπικό ασφαλείας, δηλαδή τον/την φύλακα, εφόσον υπάρχει για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, τον/την ταμία εισιτηρίων, καθώς και το τμήμα προβολής και επικοινωνίας του θεάτρου, για την ενημέρωση του κοινού, οι οποίοι θα είχαν βάρδια σύμφωνα με το αναρτημένο στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ Πρόγραμμα Εργασίας»  αναφέρει σε ανακοίνωση της η Ομοσπονδία.

Ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος

«Το Σάββατο 27 Δεκέμβρη απεργούμε στα θέατρα μαζί με τους ηθοποιούς και τους υπόλοιπους εργαζόμενους στο χώρο του θεάτρου, ενάντια στην αδιαλλαξία των θεατρικών επιχειρήσεων. Την απεργία έχει εξαγγείλει το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών και στηρίζουν όλα τα σωματεία εργαζόμενων στο χώρο του θεάτρου καθώς και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος.

Η απεργία γίνεται με στόχο να εξαναγκαστούν οι δυο μεγάλες εργοδοτικές ενώσεις στο χώρο του Θεάτρου, ΕΝΘΕΠΑ και ΠΕΕΘ, να προσέλθουν σε συζήτηση με το Σωματείο Ηθοποιών και να υπογράψουν Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Να σταματήσει το αίσχος των ατομικών συμβάσεων που υπαγορεύονται από τους εργοδότες με το μαχαίρι στο λαιμό των εργαζόμενων. Να σταματήσει το αίσχος της κακοπληρωμένης, ακόμα και απλήρωτης και ανασφάλιστης εργασίας, να σταματήσει να θεωρείται αυτονόητο το ότι οι πρόβες δεν είναι εργασία, δεν πληρώνονται και δεν ασφαλίζονται.

Απαιτούμε αμοιβές που να καλύπτουν την ανάγκη επιβίωσης μας, να μην αναγκαζόμαστε να δουλεύουμε δυο και τρεις δουλειές και μάλιστα εκτός κλάδου προκειμένου να μπορούμε να ασχολούμαστε με την τέχνη μας. Να μας εξασφαλίζουν χρόνο για την μελέτη και την εμβάθυνση στην Τέχνη μας αλλά και ελεύθερο χρόνο για να έχουμε κοινωνική ζωή, να μπορούμε να συμμετέχουμε στα κοινά.

Η κυβέρνηση η οποία πριν λίγες μέρες πανηγύριζε για την ψευδεπίγραφη «επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων» μαζί με τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, σήμερα στέκεται φανερά στο πλευρό των θεατρικών επιχειρήσεων. Η διορισμένη από την κυβέρνηση διοίκηση του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος προσέφυγε στα δικαστήρια ζητώντας να κηρυχθεί παράνομη η απεργία που κήρυξε το σωματείο των εργαζόμενων του ΚΘΒΕ.

Αυτό είναι το πραγματικό περιεχόμενο της επαίσχυντης συμφωνίας που συνυπέγραψαν η Υπουργός Εργασίας Κεραμέως μαζί με τον Πρόεδρο της ΓΣΕΕ Παναγόπουλο. Δεν εκχωρούμε την διαπραγμάτευση των όρων εργασίας και αμοιβής μας στο αντεργατικό μέτωπο κυβέρνησης-εργοδοσίας-ηγεσίας ΓΣΕΕ.

Η νίκη των ηθοποιών θα ανοίξει τον δρόμο για υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης και για τους μουσικούς και τις υπόλοιπες ειδικότητες. Στην μάχη της απεργίας θα κριθεί εάν θα επιβληθεί το δίκιο μας επάνω στον φόβο ή το αντίστροφο»  σημειώνει από πλευράς του ο  Σύλλογος.

