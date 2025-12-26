Κλειστά τα θέατρα το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, λόγω απεργίας ηθοποιών και μουσικών

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

θέατρο καλλιτέχνες

Κλειστά θα παραμείνουν αύριο Σάββατο, 27 Δεκεμβρίου, τα θέατρα, λόγω απεργίας που προκήρυξε το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, διεκδικώντας την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Παράλληλα, στην απεργία θα συμμετέχει και ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος.

«Το Σάββατο 27 Δεκέμβρη απεργούμε στα θέατρα μαζί με τους ηθοποιούς και τους υπόλοιπους εργαζόμενους στο χώρο του θεάτρου, ενάντια στην αδιαλλαξία των θεατρικών επιχειρήσεων. Την απεργία έχει εξαγγείλει το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών και στηρίζουν όλα τα σωματεία εργαζόμενων στο χώρο του θεάτρου καθώς και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος. Η απεργία γίνεται με στόχο να εξαναγκαστούν οι δυο μεγάλες εργοδοτικές ενώσεις στο χώρο του Θεάτρου, ΕΝΘΕΠΑ και ΠΕΕΘ, να προσέλθουν σε συζήτηση με το Σωματείο Ηθοποιών και να υπογράψουν Συλλογική Σύμβαση Εργασίας», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος.

Στην αντικατάσταση των εισιτήριων τους θα μπορούν να προχωρήσουν οι πολίτες είχαν κλείσει θέση σε θεατρικές παραστάσεις εκείνη την ημέρα.

