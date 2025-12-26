«Σήμερα θα έκλεινες τα 33 σου χρόνια» – Η συγκινητική ανάρτηση της μητέρας του Γιώργου Λυγγερίδη

  • Μία συγκινητική ανάρτηση έκανε η μητέρα του Γιώργου Λυγγερίδη, καθώς ο γιος της θα έκλεινε σήμερα τα 33 του χρόνια.
  • Ο Γιώργος Λυγγερίδης ήταν ο αστυνομικός που πέθανε τον Δεκέμβριο του 2023, από ναυτική φωτοβολίδα κατά τη διάρκεια επεισοδίων στου Ρέντη.
  • Στην ανάρτησή της, η μητέρα του Γιώργου Λυγγερίδη έγραψε: «Σήμερα θα έκλεινες τα 33 σου χρόνια. Χρόνια πολλά, χρόνια αγγελικά παιδί μου!»
Μία συγκινητική ανάρτηση έκανε η μητέρα του Γιώργου Λυγγερίδη, του αστυνομικού που πέθανε τον Δεκέμβριο του 2023, από ναυτική φωτοβολίδα κατά τη διάρκεια των επεισοδίων έξω από το γήπεδο «Μελίνα Μερκούρη», στου Ρέντη. Όπως γράφει η ίδια, σήμερα ο γιος της θα έκλεινε τα 33 του χρόνια.

«Αυτό το χαμογελαστό μωρό έγινε ο άντρας με το φωτεινό χαμόγελο και την καθαρή ψυχή», γράφει.

Η ανάρτηση της μητέρας του:

«26-12-1992
Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Γιώργος μου.
Αυτό το χαμογελαστό μωρό έγινε ο άντρας με το φωτεινό χαμόγελο και την καθαρή ψυχή.
Σήμερα θα έκλεινες τα 33 σου χρόνια.
Χρόνια πολλά, χρόνια αγγελικά παιδί μου!»

19:40 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Ανεστίδης: Είμαι καθαρός τζάμι, δεν έχω να φοβηθώ τίποτα

«Είμαι καθαρός τζάμι, προς το παρόν είμαι ελεύθερος, αύριο δεν ξέρω τι θα γίνει, θα δούμε». Αυ...
19:23 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Πέθανε ο λυράρης Μανώλης Σκουλάς

Πέθανε σε ηλικία 70 ετών, ο λυράρης Μανώλης Σκουλάς, ο «Ρωμανογιώργης» ή «Γιωργαντάς». Ένας εξ...
19:05 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Χωρίς τις αισθήσεις τους εντοπίστηκαν οι τρεις ορειβάτες που αγνοούνταν στα Βαρδούσια – Μαζί τους και μία γυναίκα

Ένα πραγματικό θρίλερ εκτυλίσσεται στα χιονισμένα Βαρδούσια Όρη, στη ορεινή Φωκίδα, όπου εντοπ...
18:22 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Καρδίτσα: Λεωφορείο συγκρούστηκε με αυτοκίνητο – Δεν υπήρξαν τραυματισμοί – ΦΩΤΟ

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (26/12), έξω από το Μουζάκι Καρδίτσας, ό...
