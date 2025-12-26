Κρήτη: Σφοδρή σύγκρουση μηχανής με αυτοκίνητο – Με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις νοσηλεύεται 78χρονος

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (26/12), την περιοχή των Μοιρών, στην Κρήτη, όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με δίκυκλη μοτοσικλέτα, υπό συνθήκες που διερευνώνται.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο 78χρονος οδηγός της μηχανής, ο οποίος υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), όπου μεταφέρεται συνοδεία ιατρού.

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.