Κυψέλη: Συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο – Διακοπή κυκλοφορίας στη Δροσοπούλου

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το μεσημέρι της Παρασκευής (26/12) για ύποπτο αντικείμενο που εντοπίστηκε στην Κυψέλη.

Οι Αρχές προχώρησαν σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Δροσοπούλου, από το ύψος της οδού Αναφή, λόγω διενέργειας ελέγχου από κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.

Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις, ενώ οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές μέχρι την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.