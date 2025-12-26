Επιδόματα, παροχές από τον ΟΠΕΚΑ και συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Αυτές είναι οι 3 ημερομηνίες-κλειδιά για τις πληρωμές

Σύνοψη από το

  • Νέο μπαράζ πληρωμών αναμένεται το προσεχές διάστημα, καθώς θα καταβληθούν επιδόματα, παροχές από τον ΟΠΕΚΑ και οι συντάξεις Φεβρουαρίου 2026.
  • Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει την Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2026, μια σειρά από επιδόματα και παροχές, όπως το επίδομα στέγασης, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα αναπηρικά επιδόματα.
  • Οι κύριες και επικουρικές συντάξεις Φεβρουαρίου 2026 θα καταβληθούν στις 27 Ιανουαρίου για τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών και τις επικουρικές του ιδιωτικού τομέα. Στις 29 Ιανουαρίου θα πληρωθούν οι συντάξεις των τέως ταμείων Μισθωτών και του Δημοσίου.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

οικονομία

συντάξεις

Νέο μπαράζ πληρωμών θα πραγματοποιηθεί το προσεχές διάστημα στους αρκετούς πολίτες καθώς θα καταβληθούν μεταξύ άλλων μια σειρά από επιδόματα και παροχές από τον ΟΠΕΚΑ αλλά και οι συντάξεις Φεβρουαρίου 2026.

Αναλυτικά:

Ο ΟΠΕΚΑ αναμένεται να πληρώσει την Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου του 2026:

  • Το πρόγραμμα προσωπικού βοηθού
  • Το επίδομα στέγασης
  • Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα
  • Τα αναπηρικά επιδόματα
  • Τα έξοδα κηδείας
  • Το επίδομα γέννησης
  • Το επίδομα στεγαστικής συνδρομής
  • Το επίδομα ομογενών
  • Το επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων, ν. 1296/1982
  • Το επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων
  • Τα προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές:
  • Το επίδομα αναδοχής
  • Το επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών
  • Το επίδομα Αλληλεγγύης για την ελληνική μειονότητα Αλβανίας

Οι συντάξεις Φεβρουαρίου 2026

Στις 27 Ιανουαρίου του 2026 και στις 29 Ιανουαρίου του 2026 αναμένεται να καταβληθούν οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις Φεβρουαρίου 2026. Αναλυτικά:

  • Τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ  θα πληρώσουν  στις 27 Ιανουαρίου 2026 τις  κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα).Επίσης την ίδια ημέρα θα καταβληθούν όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).
  • Τα τέως Ταμεία Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ]  θα καταβάλουν στις  29 Ιανουαρίου 2026 τις κύριες συντάξεις. Επίσης την ίδια ημέρα θα δοθούν και τα ποσά των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του Δημοσίου.

 

