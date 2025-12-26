O Άρης Σπηλιωτόπουλος έγινε «Άγιος Βασίλης» μέσω… AI – Βίντεο

  • Ο πρώην υπουργός Άρης Σπηλιωτόπουλος εύχεται στους ακολούθους του με ένα βίντεο που δημιούργησε με τη βοήθεια του AI και ανέβασε στο TikTok.
  • Στο βίντεο, ο κ. Σπηλιωτόπουλος εμφανίζεται με χριστουγεννιάτικη ενδυμασία, βγαίνοντας από ένα ξύλινο σπιτάκι και ανεβαίνοντας σε ένα έλκηθρο με ταράνδους.
  • «Φέτος τα θαύματα δεν είναι ευχή, είναι αποτέλεσμα» γράφει το μήνυμα του πρώην υπουργού στο TikTok.
Με ένα βίντεο που δημιούργησε με τη βοήθεια του AI, ο πρώην πρώην υπουργός Άρης Σπηλιωτόπουλος, στέλνει χριστουγεννιάτικες ευχές στους ακολούθους του .

Στο βίντεο που ανέβασε στο TikTok, ο κ. Σπηλιωτόπουλος φαίνεται με χριστουγεννιάτικη ενδυμασία να βγαίνει από ένα ξύλινο σπιτάκι, να ανεβαίνει σε ένα έλκηθρο με ταράνδους και να… χάνεται στα βουνά.

«Φέτος τα θαύματα δεν είναι ευχή, είναι αποτέλεσμα» γράφει το μήνυμα του πρώην υπουργού στο TikTok.

Δείτε το βίντεο:

@spiliotopoulosΚαλες Γιορτες…♬ original sound – Aris Spiliotopoulos

