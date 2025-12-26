O Άρης Σπηλιωτόπουλος έγινε «Άγιος Βασίλης» μέσω… AI – Βίντεο

Με ένα βίντεο που δημιούργησε με τη βοήθεια του AI, ο πρώην πρώην υπουργός Άρης Σπηλιωτόπουλος, στέλνει χριστουγεννιάτικες ευχές στους ακολούθους του .

Στο βίντεο που ανέβασε στο TikTok, ο κ. Σπηλιωτόπουλος φαίνεται με χριστουγεννιάτικη ενδυμασία να βγαίνει από ένα ξύλινο σπιτάκι, να ανεβαίνει σε ένα έλκηθρο με ταράνδους και να… χάνεται στα βουνά.

«Φέτος τα θαύματα δεν είναι ευχή, είναι αποτέλεσμα» γράφει το μήνυμα του πρώην υπουργού στο TikTok.

Δείτε το βίντεο: