Λέρος: Δρόμοι και αυλές «ντύθηκαν» στα λευκά – Χαλαζόπτωση χτύπησε το νησί – ΒΙΝΤΕΟ

  • Ισχυρά καιρικά φαινόμενα σημειώθηκαν χθες Πέμπτη ανήμερα Χριστουγέννων στη Λέρο, όπου ισχυρή χαλαζόπτωση έπληξε μεγάλο μέρος του νησιού, καλύπτοντας δρόμους και σπίτια με στρώμα χαλαζιού.
  • Το φαινόμενο παραξένεψε κατοίκους και οδηγούς, καθώς σύμφωνα με μαρτυρίες, πρόκειται για πολύ σπάνιο συμβάν, με αντίστοιχη ένταση χαλαζόπτωσης να μην έχει σημειωθεί τα τελευταία 60-70 χρόνια.
  • Μεγάλη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στις καλλιέργειες, καθώς σε αρκετές περιοχές το χαλάζι συσσωρεύτηκε σε μεγάλες ποσότητες, δημιουργώντας φόβους για ζημιές στον πρωτογενή τομέα.
Ισχυρά καιρικά φαινόμενα έπληξαν την Πέμπτη ανήμερα Χριστουγέννων τη Λέρο, όπου ισχυρή χαλαζόπτωση σημειώθηκε σε μεγάλο μέρος του νησιού.

Μέσα σε λίγα λεπτά, δρόμοι και σπίτια στη Λέρο καλύφθηκαν από στρώμα χαλαζιού, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των αυτοκινήτων να δυσκολέψει σε αρκετά σημεία. Το φαινόμενο παραξένεψε κατοίκους και οδηγούς, αφού έχει να εμφανιστεί πολλά χρόνια.

Σύμφωνα με μαρτυρίες των κατοίκων πρόκειται για πολύ σπάνιο φαινόμενο, καθώς δεν θυμούνται αντίστοιχη ένταση χαλαζόπτωσης τα τελευταία περίπου 60-70 χρόνια.

Μεγάλη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στις καλλιέργειες, καθώς σε αρκετές περιοχές το χαλάζι συσσωρεύτηκε σε μεγάλες ποσότητες, δημιουργώντας φόβους για ζημιές στον πρωτογενή τομέα.

