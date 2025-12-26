Σέρρες: Εντοπίστηκε εξάρτημα αυτοκινήτου που εξετάζεται εάν ταιριάζει με το όχημα του 45χρονου αγνοούμενου

  • Ένα εξάρτημα αυτοκινήτου που φαίνεται πως ταιριάζει στο μοντέλο του οχήματος του αγνοούμενου 45χρονου διοικητή του πυροσβεστικού κλιμακίου των Άνω Ποροίων Σερρών εντοπίστηκε σε μεγάλο υψόμετρο.
  • Πρόκειται για το πρώτο στοιχείο που έχουν όσοι συμμετέχουν στην επιχείρηση εντοπισμού του διοικητή, το οποίο εξετάζεται ενδελεχώς.
  • Η επιχείρηση εντοπισμού συνεχίζεται για τρίτη ημέρα υπό δύσκολες συνθήκες, με τη συμμετοχή ειδικών κλιμακίων της ΕΜΑΚ, σκύλου, πυροσβεστών, αστυνομικών και πλήθους εθελοντών.
Ένα εξάρτημα αυτοκινήτου που φαίνεται πως ταιριάζει στο μοντέλο του οχήματος του αγνοούμενου 45χρονου διοικητή του πυροσβεστικού κλιμακίου των Άνω Ποροίων Σερρών εντοπίστηκε σε μεγάλο υψόμετρο.

Πρόκειται για το πρώτο στοιχείο που έχουν όσοι συμμετέχουν στην επιχείρηση εντοπισμού του διοικητή, το οποίο εξετάζεται καθώς από το σημείο διέρχονται κυνηγοί και υλοτόμοι, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η επιχείρηση εντοπισμού του 45χρονου διοικητή του πυροσβεστικού κλιμακίου των Άνω Ποροίων, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το πρωί της Τρίτης, συνεχίστηκε σήμερα (26/12) με δύσκολες συνθήκες λόγω της ομίχλης και θα διαρκέσουν μέχρι να πέσει το σκοτάδι.

Οι έρευνες επικεντρώνονται τόσο στον εντοπισμό του ίδιου όσο και του οχήματός του σε δύσβατα σημεία και σε μια περιοχή που ο ίδιος ήξερε πολύ καλά και ως πυροσβέστης αλλά και ως περιπατητής.

Στην επιχείρηση εντοπισμού του, για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, παίρνουν μέρος ειδικά κλιμάκια της ΕΜΑΚ και εκπαιδευμένος σκύλος, πυροσβέστες, εθελοντές πυροσβέστες, αστυνομικοί, εθελοντές του ΟΦΚΑΘ (με 10 εθελοντές από το ορειβατικό τμήμα, 2 χειριστές Drone και οχήματα 4χ4), η ΕΠΟΜΕΑ Σιντικής, η Πολιτική Προστασία του Δήμου Σιντικής, και ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδόπολης.

18:00 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Κυψέλη: Ελεγχόμενη έκρηξη έπειτα από τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου

Ελεγχόμενη έκρηξη πραγματοποιήθηκε στο σημείο, όπου εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο, τυλιγμένο ...
17:44 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Ένωση Θεατρικών Παραγωγών: Τι απαντά για την απεργία των ηθοποιών – «Περίπου 70% των παραστάσεων θα πραγματοποιηθούν κανονικά»

Aνακοίνωση για την απεργία των ηθοποιών εξέδωσε η Ένωση Θεατρικών Παραγωγών, διευκρινίζοντας ό...
16:49 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Hellenic Train: Ορειβάτες έκαναν σήμα σε τρένο να σταματήσει στη γραμμή Καλάβρυτα–Διακοπτό – Η έκκληση για βοήθεια

Βοήθεια σε δύο ορειβάτες παρείχε το προσωπικό της Hellenic Train, κατά την εκτέλεση του δρομολ...
16:35 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Κυψέλη: Συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο – Διακοπή κυκλοφορίας στη Δροσοπούλου

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το μεσημέρι της Παρασκευής (26/12) για ύποπτο αντικείμενο που εντ...
