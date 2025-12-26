Hellenic Train: Ορειβάτες έκαναν σήμα σε τρένο να σταματήσει στη γραμμή Καλάβρυτα–Διακοπτό – Η έκκληση για βοήθεια

  • Βοήθεια σε δύο ορειβάτες παρείχε το προσωπικό της Hellenic Train, κατά την εκτέλεση του δρομολογίου της αμαξοστοιχίας 1331 στη γραμμή Καλάβρυτα–Διακοπτό. Ο ένας εξ αυτών δεν αισθανόταν καλά λόγω καρδιακού προβλήματος, ζητώντας τη συνδρομή του προσωπικού του τρένου.
  • Ενώ η αμαξοστοιχία βρισκόταν στο 11ο χιλιόμετρο, οι ορειβάτες έκαναν σήμα ζητώντας βοήθεια και επιβιβάστηκαν στο τρένο. Παράλληλα, κλήθηκε ασθενοφόρο για να βρίσκεται σε ετοιμότητα κατά την άφιξη της αμαξοστοιχίας στο Διακοπτό.
  • Με την άφιξη της αμαξοστοιχίας στο Διακοπτό, ο ορειβάτης εξετάστηκε από το ιατρικό προσωπικό του ασθενοφόρου και του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Η Hellenic Train συγχαίρει το προσωπικό της για την άμεση, ψύχραιμη και υπεύθυνη ανταπόκριση.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Βοήθεια σε δύο ορειβάτες παρείχε το προσωπικό της Hellenic Train, κατά την εκτέλεση του δρομολογίου της αμαξοστοιχίας 1331 στη γραμμή Καλάβρυτα–Διακοπτό.  Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο ένας εξ αυτών δεν αισθανόταν καλά λόγω καρδιακού προβλήματος, την ώρα που πεζοπορούσαν στην περιοχή, με αποτέλεσμα να ζητήσουν τη συνδρομή του προσωπικού του τρένου.

Συγκεκριμένα, ενώ η αμαξοστοιχία βρισκόταν στο 11ο χιλιόμετρο της διαδρομής, δύο ορειβάτες έκαναν σήμα στο τρένο ζητώντας βοήθεια. Ο συνοδός της αμαξοστοιχίας επικοινώνησε άμεσα μαζί τους προκειμένου να διαπιστώσει τις ανάγκες τους και ακολούθως οι ορειβάτες επιβιβάστηκαν στην αμαξοστοιχία.

Η αμαξοστοιχία, με 108 επιβάτες, συνέχισε τη διαδρομή της προς τον σταθμό Διακοπτού, ενώ παράλληλα, κατόπιν συνεννόησης, είχε ήδη κληθεί ασθενοφόρο ώστε να βρίσκεται σε ετοιμότητα κατά την άφιξή της.

Με την άφιξη της αμαξοστοιχίας στο Διακοπτό, ο ορειβάτης εξετάστηκε από το ιατρικό προσωπικό του ασθενοφόρου και του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Η αμαξοστοιχία συνέχισε κανονικά το δρομολόγιό της, χωρίς να επηρεαστεί η ώρα άφιξης στον τελικό της προορισμό.

Η Hellenic Train συγχαίρει το προσωπικό της για την άμεση, ψύχραιμη και υπεύθυνη ανταπόκριση, επισημαίνοντας ότι η ασφάλεια και η φροντίδα των ανθρώπων αποτελούν σταθερές αξίες στη λειτουργία της.

 

 

