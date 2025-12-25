Hellenic Train: Μεγάλη καθυστέρηση στο δρομολόγιο Αθήνα – Θεσσαλονίκη λόγω βλάβης

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι η αμαξοστοιχία IC 56, που εκτελεί το δρομολόγιο Αθήνα–Θεσσαλονίκη, ακινητοποιήθηκε στις 21:18 κοντά στην περιοχή της σήραγγας Όθρυος, λόγω τεχνικής βλάβης στη μηχανή.

Στο σημείο μετέβησαν άμεσα δύο εφεδρικές μηχανές προκειμένου να ρυμουλκήσουν την αμαξοστοιχία προς το Λειανοκλάδι και να πραγματοποιηθεί η διαδικασία αντικατάστασης της μηχανής.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η αμαξοστοιχία συνέχισε το δρομολόγιό της προς τη Θεσσαλονίκη με 131 λεπτά καθυστέρηση από το Λειανοκλάδι. Καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμονής, το προσωπικό της Hellenic Train βρισκόταν κοντά στους 318 επιβάτες της αμαξοστοιχίας, παρέχοντας συνεχή ενημέρωση για την εξέλιξη του συμβάντος και του δρομολογίου.

Η Hellenic Train διερευνά τα αίτια της βλάβης και ευχαριστεί θερμά το επιβατικό κοινό για την κατανόηση.