Hellenic Train: Μεγάλη καθυστέρηση στο δρομολόγιο Αθήνα – Θεσσαλονίκη λόγω βλάβης

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Hellenic Train

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι η αμαξοστοιχία IC 56, που εκτελεί το δρομολόγιο Αθήνα–Θεσσαλονίκη, ακινητοποιήθηκε στις 21:18 κοντά στην περιοχή της σήραγγας Όθρυος, λόγω τεχνικής βλάβης στη μηχανή.

Στο σημείο μετέβησαν άμεσα δύο εφεδρικές μηχανές προκειμένου να ρυμουλκήσουν την αμαξοστοιχία προς το Λειανοκλάδι και να πραγματοποιηθεί η διαδικασία αντικατάστασης της μηχανής.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η αμαξοστοιχία συνέχισε το δρομολόγιό της προς τη Θεσσαλονίκη με 131 λεπτά καθυστέρηση από το Λειανοκλάδι. Καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμονής, το προσωπικό της Hellenic Train βρισκόταν κοντά στους 318 επιβάτες της αμαξοστοιχίας, παρέχοντας συνεχή ενημέρωση για την εξέλιξη του συμβάντος και του δρομολογίου.

Η Hellenic Train διερευνά τα αίτια της βλάβης και ευχαριστεί θερμά το επιβατικό κοινό για την κατανόηση.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ειδικός στο σεξ αποκαλύπτει τα πέντε λάθη που κάνουν τα ζευγάρια τις γιορτές – Κάντε το τεστ για να δείτε αν κινδυνεύετε

Πώς θα έμοιαζαν οι πιο όμορφες γυναίκες του Χόλιγουντ χωρίς αισθητικές παρεμβάσεις (video)

Αττική Οδός: Νέες τιμές στα διόδια από το 2026 – Πόσο θα πληρώνουν ΙΧ και φορτηγά

Περιφέρεια Αττικής: Πώς επενδύει στα Χριστούγεννα και ενισχύει το τουριστικό της αποτύπωμα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
00:13 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Τραγωδία στην Πατρών-Πύργου: Ένας νεκρός και δύο σοβαρά τραυματίες έπειτα από σφοδρό τροχαίο στο Λάππα

Τραγωδία το βράδυ των Χριστουγέννων έπειτα από σοβαρό τροχαίο στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – ...
23:14 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Δώρο ζωής από 57χρονο ανήμερα των Χριστουγέννων – Τα όργανά του προσφέρθηκαν για μεταμόσχευση

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της 25ης Δεκεμβρίου η διαδικασία δωρεάς οργάνων και ιστ...
22:32 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Βίντεο με τους δράστες να πλησιάζουν το υποκατάστημα τράπεζας εξετάζουν οι Αρχές – Πού επικεντρώνονται οι έρευνες

Βίντεο που απεικονίζονται οι δράστες να πλησιάζουν το υποκατάστημα τράπεζας στον Εύοσμο, στη Θ...
22:16 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Κορινθία: Στα λευκά «ντύθηκε» ο Φενεός, έπεσαν τα πρώτα χιόνια – Δείτε εντυπωσιακά βίντεο

Τα πρώτα χιόνια έκαναν την εμφάνισή τους στον Φενεό Κορινθίας, ντύνοντας στα λευκά τα ορεινά κ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα