Ιζαμπέλ Μαρσινάκ: Πέθανε η 18χρονη πρωταθλήτρια ρυθμικής γυμναστικής

Σύνοψη από το

  • Θρήνος στη Βραζιλία καθώς η 18χρονη πρωταθλήτρια ρυθμικής γυμναστικής Ιζαμπέλ Μαρσινάκ άφησε την τελευταία της πνοή από λέμφωμα Χότζκιν.
  • Η νεαρή αθλήτρια, που θεωρούνταν μία από τις μεγάλες ελπίδες της Βραζιλίας, είχε ήδη κατακτήσει τίτλους σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
  • Η σορός της τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα την Πέμπτη στην Αραουκάρια, την πόλη καταγωγής της, όπου και θα ταφεί.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

ΙΖΑΜΠΕΛ ΜΑΡΣΙΝΑΚ

Θλίψη επικρατεί στη Βραζιλία καθώς η 18χρονη Ιζαμπέλ Μαρσινάκ, πρωταθλήτρια ρυθμικής γυμναστικής νέων το 2021, άφησε την τελευταία της πνοή την Τετάρτη, παραμονή των Χριστουγέννων.

Η αθλήτρια της ρυθμικής γυμναστικής πέθανε από λέμφωμα Χότζκιν, έναν τύπο καρκίνου που προσβάλλει το λεμφικό σύστημα, όπως ανέφερε η Ομοσπονδία Γυμναστικής Παρανά.

Η γυμνάστρια θεωρούνταν ως μία από τις μεγάλες ελπίδες της Βραζιλίας στη ρυθμική γυμναστική. Είχε ήδη κερδίσει τίτλους σε περιφερειακό επίπεδο στην πολιτεία καταγωγής της, την Παρανά, στη νότια Βραζιλία, αλλά και σε εθνικό επίπεδο.

Η σορός της τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα την Πέμπτη στην Αραουκάρια, την πόλη καταγωγής της, στην μητροπολιτική περιοχή της Κουριτίμπα, όπου θα ταφεί.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ειδικός στο σεξ αποκαλύπτει τα πέντε λάθη που κάνουν τα ζευγάρια τις γιορτές – Κάντε το τεστ για να δείτε αν κινδυνεύετε

Πώς θα έμοιαζαν οι πιο όμορφες γυναίκες του Χόλιγουντ χωρίς αισθητικές παρεμβάσεις (video)

Αττική Οδός: Νέες τιμές στα διόδια από το 2026 – Πόσο θα πληρώνουν ΙΧ και φορτηγά

Περιφέρεια Αττικής: Πώς επενδύει στα Χριστούγεννα και ενισχύει το τουριστικό της αποτύπωμα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
23:21 , Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

Κύπελλο Εθνών Αφρικής: Με το «δεξί» η Ακτή Ελεφαντοστού – Με «υπογραφή» Μαχρέζ η Αλγερία 3-0 το Σουδάν

Ο Αμάντ Ντιαλό ήταν ο παίκτης που χάρισε στην Ακτή Ελεφαντοστού τη νίκη της στην πρεμιέρα της ...
11:04 , Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

Ολυμπιακός: Θέλει να αποχαιρετήσει το 2025 με νίκη κόντρα στη Βίρτους

Τη δεύτερη διαδοχική νίκη του θα διεκδικήσει ο Ολυμπιακός την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου στις 21:...
04:40 , Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

Σούπερ Καπ γυναικών βόλεϊ: Ο Πανιώνιος «λύγισε» τον Ολυμπιακό και πήρε τον πρώτο του τίτλο – ΒΙΝΤΕΟ

Έπειτα από έναν συγκλονιστικό τελικό στην Κηφισιά, ο Πανιώνιος κατάφερε να γράψει ιστορία, καθ...
01:43 , Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

Λιόν: Ανακοινώθηκε ο δανεισμός του Έντρικ από την Ρεάλ Μαδρίτης

Η άφιξη του Έντρικ στην Λιόν, η οποία αναμενόταν εδώ και αρκετές εβδομάδες, ανακοινώθηκε επίση...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα