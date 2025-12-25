Συντριβή Falcon στην Τουρκία: Συγκλονίζουν ο σύντροφος και ο αδελφός της Ελληνίδας αεροσυνοδού – «Ήσουν η χαρά της ζωής»

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Μαρία Παππά αεροσυνοδός Τουρκία

Θρήνος για την Ελληνίδα αεροσυνοδό, Μαρία Παππά, η οποία βρίσκεται ανάμεσα στα θύματα στη συντριβή ιδιωτικού τζετ, Falcon-50, στο οποίο επέβαινε η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων της Λιβύης.

Η Μαρία Παππά, είχε πιάσει δουλειά, στην συγκεκριμένη αεροπορική εταιρεία, εδώ και λίγους μήνες. Συντετριμμένοι ο αδελφός και ο σύντροφός της, μίλησαν στον ΑΝΤ1.

«Μιλήσαμε για τελευταία φορά το βράδυ, πριν την τελευταία πτήση. Μου είπε ”σ’ αγαπώ, θα μιλήσουμε όταν φτάσω”. Έφυγε η ζωή μου και δεν γύρισε ποτέ» ανέφερε ο σύντροφος της Μαρίας Παππά, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

«Γνωριστήκαμε στην Ολυμπιακή το 2006 και από τότε ήμασταν μαζί. Εκείνη αεροσυνοδός και εγώ φροντιστής. Μαζί είχαμε πετάξει αρκετές φορές. Μετά την Ολυμπιακή άλλαξε περίπου 15 εταιρείες. Στην εταιρεία αυτή πήγε για πρώτη φορά. Ήταν η πρώτη της πτήση με την εταιρεία. Η Μαρία δεν φοβόταν. Σε αυτή την δουλειά δεν υπάρχει φόβος. Αν φοβάσαι δεν μπαίνει στο αεροπλάνο» πρόσθεσε.

«Να προσέχεις τη μαμά»

Ο αδελφός της άτυχης αεροσυνοδού, ήταν επίσης συντετριμμένος καθώς μόλις πριν από λίγες εβδομάδες είχε φύγει από τη ζωή και η μητέρα τους.

«Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψω το τι σήμαινες για μένα. Ήσουν ο πιο συμπονετικός, αγαθός, καλόκαρδος, ευγενικός άνθρωπος που τον χαρακτήριζε η μεγαλοψυχία. Ήσουν η χαρά της ζωής. Σ’ αγαπώ Μαιρούλα μου, να προσέχεις τη μαμά».

«Με την Μαρία ήμασταν στην ίδια σειρά στην Ολυμπιακή την παλιά. Έκλεισε η Ολυμπιακή και μετά πήγαμε σε άλλες τσάρτερ εταιρείες, σε εταιρείες «φαντάσματα», σε εταιρείες που έκλειναν πριν καν πετάξεις. Το Μαράκι συνέχισε να πηγαίνει από τσάρτερ σε τσάρτερ. Ήταν πάρα πολύ καλή σε αυτό που έκανε»  ανέφερε ένας φίλος και πρώην συνάδελφος της άτυχης αεροσυνοδού.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ειδικός στο σεξ αποκαλύπτει τα πέντε λάθη που κάνουν τα ζευγάρια τις γιορτές – Κάντε το τεστ για να δείτε αν κινδυνεύετε

Πώς θα έμοιαζαν οι πιο όμορφες γυναίκες του Χόλιγουντ χωρίς αισθητικές παρεμβάσεις (video)

Αττική Οδός: Νέες τιμές στα διόδια από το 2026 – Πόσο θα πληρώνουν ΙΧ και φορτηγά

Περιφέρεια Αττικής: Πώς επενδύει στα Χριστούγεννα και ενισχύει το τουριστικό της αποτύπωμα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
23:14 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Δώρο ζωής από 57χρονο ανήμερα των Χριστουγέννων – Τα όργανά του προσφέρθηκαν για μεταμόσχευση

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της 25ης Δεκεμβρίου η διαδικασία δωρεάς οργάνων και ιστ...
22:32 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Βίντεο με τους δράστες να πλησιάζουν το υποκατάστημα τράπεζας εξετάζουν οι Αρχές – Πού επικεντρώνονται οι έρευνες

Βίντεο που απεικονίζονται οι δράστες να πλησιάζουν το υποκατάστημα τράπεζας στον Εύοσμο, στη Θ...
22:16 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Κορινθία: Στα λευκά «ντύθηκε» ο Φενεός, έπεσαν τα πρώτα χιόνια – Δείτε εντυπωσιακά βίντεο

Τα πρώτα χιόνια έκαναν την εμφάνισή τους στον Φενεό Κορινθίας, ντύνοντας στα λευκά τα ορεινά κ...
21:47 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Νεκρός διανομέας σε τροχαίο δυστύχημα στο Χαλάνδρι – Συγκρούστηκε με αυτοκίνητο

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα, ανήμερα των Χριστουγέννων, στον παράδρομο της Ατ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα