Συντριβή Falcon στην Τουρκία: Συγκλονίζουν ο σύντροφος και ο αδελφός της Ελληνίδας αεροσυνοδού – «Ήσουν η χαρά της ζωής»

Θρήνος για την Ελληνίδα αεροσυνοδό, Μαρία Παππά, η οποία βρίσκεται ανάμεσα στα θύματα στη συντριβή ιδιωτικού τζετ, Falcon-50, στο οποίο επέβαινε η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων της Λιβύης.

Η Μαρία Παππά, είχε πιάσει δουλειά, στην συγκεκριμένη αεροπορική εταιρεία, εδώ και λίγους μήνες. Συντετριμμένοι ο αδελφός και ο σύντροφός της, μίλησαν στον ΑΝΤ1.

«Μιλήσαμε για τελευταία φορά το βράδυ, πριν την τελευταία πτήση. Μου είπε ”σ’ αγαπώ, θα μιλήσουμε όταν φτάσω”. Έφυγε η ζωή μου και δεν γύρισε ποτέ» ανέφερε ο σύντροφος της Μαρίας Παππά, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

«Γνωριστήκαμε στην Ολυμπιακή το 2006 και από τότε ήμασταν μαζί. Εκείνη αεροσυνοδός και εγώ φροντιστής. Μαζί είχαμε πετάξει αρκετές φορές. Μετά την Ολυμπιακή άλλαξε περίπου 15 εταιρείες. Στην εταιρεία αυτή πήγε για πρώτη φορά. Ήταν η πρώτη της πτήση με την εταιρεία. Η Μαρία δεν φοβόταν. Σε αυτή την δουλειά δεν υπάρχει φόβος. Αν φοβάσαι δεν μπαίνει στο αεροπλάνο» πρόσθεσε.

«Να προσέχεις τη μαμά»

Ο αδελφός της άτυχης αεροσυνοδού, ήταν επίσης συντετριμμένος καθώς μόλις πριν από λίγες εβδομάδες είχε φύγει από τη ζωή και η μητέρα τους.

«Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψω το τι σήμαινες για μένα. Ήσουν ο πιο συμπονετικός, αγαθός, καλόκαρδος, ευγενικός άνθρωπος που τον χαρακτήριζε η μεγαλοψυχία. Ήσουν η χαρά της ζωής. Σ’ αγαπώ Μαιρούλα μου, να προσέχεις τη μαμά».

«Με την Μαρία ήμασταν στην ίδια σειρά στην Ολυμπιακή την παλιά. Έκλεισε η Ολυμπιακή και μετά πήγαμε σε άλλες τσάρτερ εταιρείες, σε εταιρείες «φαντάσματα», σε εταιρείες που έκλειναν πριν καν πετάξεις. Το Μαράκι συνέχισε να πηγαίνει από τσάρτερ σε τσάρτερ. Ήταν πάρα πολύ καλή σε αυτό που έκανε» ανέφερε ένας φίλος και πρώην συνάδελφος της άτυχης αεροσυνοδού.