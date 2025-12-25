Αγρότες: Δεν αποκλείουν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων μετά τις γιορτές – Γιορτάζουν τα Χριστούγεννα στα μπλόκα με μουσική και ψησταριές

Με τα τρακτέρ παραταγμένα και τις ψησταριές αναμμένες, οι αγρότες περνούν τα Χριστούγεννα στα μπλόκα σε Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησο. Οι ίδιοι, έχουν παραχωρήσει περισσότερες λωρίδες ανά κατεύθυνση στο οδικό δίκτυο, για τη διευκόλυνση των εκδρομέων. Ωστόσο, όπως αναφέρουν, μετά τις γιορτές δεν αποκλείουν περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, ενώ την Κυριακή (28/12), θα πραγματοποιηθεί νέα πανελλαδική σύσκεψη με τη συμμετοχή όλων των μπλόκων, όπου θα αποφασίσουν για τις επόμενες κινήσεις τους.

«Η φτώχεια θέλει καλοπέραση. Τι να κάνουμε, εδώ». Στην Καλαμάτα, την παραμονή των Χριστουγέννων οι αγρότες έψησαν στα μπλόκα, ενώ κάποιοι πήραν μαζί και τις οικογένειές τους. «Δυστυχώς τώρα έπρεπε να το κάνουμε κι αυτό γιατί δεν γινόταν αλλιώς».

Στο μεγάλο μπλόκο της Νίκαιας, το χριστουγεννιάτικο δέντρο στήθηκε στον δρόμο δίπλα από τα τρακτέρ. «Είναι αγώνας επιβίωσης».

Σύμφωνα με όσα δηλώνουν, μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί καμία ουσιαστική λύση στα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν, γεγονός που τους οδηγεί στην απόφαση να εντείνουν τις δράσεις τους μετά τις γιορτές. Οι οριστικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν στη νέα πανελλαδική σύσκεψη.

Στο μπλόκο της Νίκαιας, το μεσημέρι του Σαββάτου στις 12:00, θα πραγματοποιηθεί γενική συνέλευση των αγροτών, προκειμένου να καθορίσουν τη στάση που θα κρατήσουν στην πανελλαδική σύσκεψη και τα επόμενα βήματά τους.

Παρά τις κινητοποιήσεις, οι αγρότες ξεκαθαρίζουν ότι δεν σκοπεύουν να δυσκολέψουν τη μετακίνηση των εκδρομέων των εορτών. Όπως επισημαίνουν, θα διευκολύνουν τόσο την αναχώρηση όσο και την επιστροφή των ταξιδιωτών πριν και μετά την Πρωτοχρονιά.

Στο μπλόκο του Ε65, στην Καρδίτσα, περνούν τα Χριστούγεννα οι αγρότες που συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους. Παρά το γιορτινό κλίμα, η αποφασιστικότητα παραμένει έντονη, με φωτιές αναμμένες στο σημείο και τους αγρότες να ανταλλάσσουν ευχές και κεράσματα.

Όπως επισημαίνουν, πρόκειται για έναν δύσκολο αλλά δίκαιο αγώνα. Αν και πολλοί επέλεξαν να περάσουν το μεσημέρι των Χριστουγέννων με τις οικογένειές τους, σταδιακά επιστρέφουν στο μπλόκο, όπου βρίσκονται περίπου 3.000 τρακτέρ, τόσο στο συγκεκριμένο σημείο όσο και σε άλλα σημεία της κινητοποίησης.

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους, ανταλλάσσοντας ευχές και λόγια συμπαράστασης, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται να πραγματοποιηθεί γενική συνέλευση, κατά την οποία θα αποφασιστούν οι επόμενες κινήσεις τους.

Ομαλή η κυκλοφορία ανήμερα των Χριστουγέννων

Με εκτροπές αλλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα διεξήχθη ανήμερα των Χριστουγέννων η κυκλοφορία στον άξονα Αθηνών – Θεσσαλονίκης, καθώς δόθηκε στην κυκλοφορία το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, το οποίο παραμένει ανοιχτό από προχθές. Η εικόνα σήμερα ήταν αισθητά βελτιωμένη σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, με την κίνηση να κυλά ομαλά.

Τα οχήματα που κινήθηκαν προς Θεσσαλονίκη ακολούθησαν διαδρομή μέσω της πόλης της Λάρισας, από την παλαιά εθνική οδό, και στη συνέχεια επανέρχονταν στον ΠΑΘΕ από τον κόμβο της Γυρτώνης. Αντίστοιχα, τα οχήματα που κατευθύνθηκαν από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα εκτρέπονταν στον κόμβο του Πλατυκάμπου και επανέρχονταν στην εθνική οδό στον κόμβο Κιλελέρ. Οι συγκεκριμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναμένεται να παραμείνουν σε ισχύ τουλάχιστον έως και αύριο.

Οι αγρότες που βρίσκονται στα μπλόκα της περιοχής παραμένουν στο σημείο, έχοντας δηλώσει ότι θα περάσουν εκεί και τις ημέρες των Χριστουγέννων, όπως και έκαναν την παραμονή, παραμένοντας μέχρι αργά το βράδυ. Σύμφωνα με τις δηλώσεις τους, είναι αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις, εφόσον δεν λάβουν συγκεκριμένες εγγυήσεις από την κυβέρνηση για τα βασικά αιτήματα που έχουν καταθέσει.

Σε διαφορετική περίπτωση, όπως τονίζουν, θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις και τις επόμενες ημέρες, ακόμη και την Πρωτοχρονιά. Προς το παρόν, πάντως, η κατάσταση στο οδικό δίκτυο έχει εξομαλυνθεί, χωρίς να θυμίζει το σκηνικό των προηγούμενων ημερών, όταν καταγράφηκε αυξημένη ταλαιπωρία λόγω της μαζικής εξόδου των εκδρομέων.

Ομαλά διεξήχθη η κυκλοφορία των οχημάτων στην Περιφερειακή Πατρών, καθώς τα τρακτέρ έχουν μετακινηθεί στην άκρη του δρόμου και έχει δοθεί σε χρήση μία λωρίδα κυκλοφορίας για την εξυπηρέτηση των εκδρομέων.

Στην Ολυμπία Οδό η κυκλοφορία πραγματοποιήθηκε κανονικά, με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση, χωρίς να παρατηρούνται ουρές ή προβλήματα μέσα στον αστικό ιστό της Πάτρας, εικόνα αισθητά βελτιωμένη σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Αντίστοιχη ήταν η κατάσταση και στην Ιόνια Οδό, στο ύψος του Αγγελοκάστρου, όπου από χθες αργά το μεσημέρι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας έχουν παραχωρήσει δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, με την κυκλοφορία να διεξάγεται χωρίς προβλήματα.

Σε ό,τι αφορά τις επόμενες ημέρες, και ειδικότερα από το βράδυ της Παρασκευής, οι υπεύθυνοι των μπλόκων αναφέρουν ότι οι αποφάσεις για τη συνέχεια των κινητοποιήσεων θα ληφθούν στα συντονιστικά όργανα. Εκεί θα κριθεί εάν θα υπάρξει επιστροφή στην προηγούμενη μορφή των μπλόκων ή αν θα διατηρηθεί το ισχύον καθεστώς, με τα τρακτέρ στην άκρη του δρόμου και παραχώρηση μίας ή δύο λωρίδων κυκλοφορίας.