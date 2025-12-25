Μπολσονάρου: Σε χειρουργείο για κήλη υποβλήθηκε ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας

  • Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαΐρ Μπολσονάρου, υποβλήθηκε σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση για διπλή κήλη, σύμφωνα με την σύζυγό του Μισέλ.
  • Ο πρώην πρόεδρος εκτίει ποινή φυλάκισης 27 ετών επειδή συνωμότησε για πραξικόπημα μετά την ήττα του στις προεδρικές εκλογές του 2022.
  • Το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας έδωσε άδεια στον 70χρονο να μεταφερθεί από το αρχηγείο της ομοσπονδιακής αστυνομίας σε νοσοκομείο για την επέμβαση.
Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαΐρ Μπολσονάρου, υποβλήθηκε σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση για διπλή κήλη, σύμφωνα με την σύζυγό του Μισέλ.

Ο πρώην πρόεδρος εκτίει ποινή φυλάκισης 27 ετών επειδή συνωμότησε για πραξικόπημα μετά την ήττα του στις προεδρικές εκλογές του 2022 από τον αντίπαλό του, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας έδωσε άδεια στον 70χρονο να μεταφερθεί από το δωμάτιο στο αρχηγείο της ομοσπονδιακής αστυνομίας, όπου εκτίει την ποινή του, σε νοσοκομείο για την επέμβαση.

Πριν από την επέμβαση, ο Ζαΐρ Μπολσονάρου υποστήριξε την υποψηφιότητα του μεγαλύτερου γιου του, Φλάβιο, για τις προεδρικές εκλογές του 2026.

