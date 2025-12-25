Αλλάζει το σκηνικό του καιρού: Από τα «φθινοπωρινά» Χριστούγεννα στην «ψυχρή» Πρωτοχρονιά

  • Ο καιρός αλλάζει και όπως όλα δείχνουν τις επόμενες ημέρες ξεκινά ο πραγματικός χειμώνας, φέρνοντας ψυχρή εισβολή και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.
  • Από το Σάββατο, οι βοριάδες θα ενισχυθούν περαιτέρω, φτάνοντας στο Αιγαίο τα 7 έως και 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα πτώση, ακόμη και λίγο χαμηλότερα από τα κανονικά για την εποχή.
  • Μέχρι και την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, ο καιρός θα παραμείνει σταθερός και ψυχρός, χωρίς ιδιαίτερες βροχές ή χιονοπτώσεις.
Ο καιρός αλλάζει και όπως όλα δείχνουν τις επόμενες ημέρες ξεκινά ο πραγματικός χειμώνας. Αυτό σημαίνει, ψυχρή εισβολή, ενίσχυση των βορείων ανέμων και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του ΕΡΤnews Αναστασία Τυράσκη, η σημερινή ημέρα χαρακτηρίστηκε από ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο ανατολικό τμήμα της χώρας, κυρίως στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, καθώς και στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Ενδεικτικά, στη Θάσο καταγράφηκαν έως και 89 τόνοι βροχής ανά στρέμμα, ενώ στους Φούρνους περίπου 73 τόνοι ανά στρέμμα, ποσά ιδιαίτερα υψηλά.

Ωστόσο, το κύμα κακοκαιρίας υποχωρεί και τα φαινόμενα εξασθενούν και τόσο τις επόμενες ώρες όσο και την Παρασκευή.

Ο καιρός πάντως αύριο θα είναι άστατος, με τοπικές βροχές, ενίσχυση των βορείων ανέμων και μικρή πτώση της θερμοκρασίας.

Από το Σάββατο, οι βοριάδες θα ενισχυθούν περαιτέρω, φτάνοντας στο Αιγαίο τα 7 έως και 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα πτώση, ακόμη και λίγο χαμηλότερα από τα κανονικά για την εποχή.

Στην Αττική, η μέγιστη θερμοκρασία από τους 17-18 βαθμούς σήμερα, θα υποχωρήσει στους 15-16 την Παρασκευή και στους 12-13 βαθμούς το Σάββατο.

Χιονοπτώσεις αναμένονται περιορισμένες και αφορούν κυρίως τα ορεινά τμήματα της βορειοδυτικής χώρας, όπως την Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία, κυρίως αύριο. Το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός θα είναι γενικά καλός, χωρίς αξιόλογα φαινόμενα.

Μέχρι και την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, ο καιρός θα παραμείνει σταθερός και ψυχρός, χωρίς ιδιαίτερες βροχές ή χιονοπτώσεις, ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται στις επόμενες ημέρες για το πώς θα διαμορφωθούν οι καιρικές συνθήκες την αλλαγή του χρόνου.

